optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Sono tantissimi gli smartphonein procinto di ricevere l'aggiornamento con9.1, al punto che un potenziale bug che potremmo toccare con mano in un primo momento post download sta tenendo banco da alcuni giorni a questa parte. Mi riferisco alla questione inerente laingiustificata degli smartphone, anche in asdi, come del resto vi abbiamo raccontato qualche giorno fa parlandovi diP20 Lite con un articolo specifico. L'articolo che ho citato è stata l'occasione giusta per parlarvi di una possibile sostituzione, incentrata sull'arresto forzato di WhatsApp, essendo questa l'app dalla quale tutto ha origine. In un primo momento si pensava che il bug in questione potesse colpire esclusivamenteP20 Lite, essendo stato il primo tra quelli diffusi a larga scala a ricevere l'aggiornamento con9.1. A quanto pare le cose non stanno ...

GioPao9 : Vibrazione senza notifiche per device #Huawei con EMUI 9.1: problema esteso, altra soluzione - maxkite66 : @La_Trinciabue @ChristineSophi Già. E senza vibrazione così non rischiate di divertirvi. Mi ci metto anche io comun… -