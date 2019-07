Soccorsi in mare | il procuratore di Agrigento | “Mai provati accordi tra trafficanti e

Dispositivi intelligenti addestrati per riconoscere un arresto cardiaco e chiamare i Soccorsi : I Dispositivi intelligenti, come altoparlanti smart, smartphone e altro, possono rilevare i segnali di un arresto cardiaco in corso e allertare i soccorsi in maniera tempestiva. L’idea è stata di Justin Chan, Thomas Rea, Shyamnath Gollakota e Jacob E. Sunshine dell’Università di Washington, che hanno condotto uno studio di cui si trovano tutti i dettagli sul Nature Research Journal Digital Medicine. ...

#FreePia. La rete si mobilita per il capitano Klemp. Rischia 20 anni di carcere per i Soccorsi in mare : #FreePia. “La sua condanna rappresenterebbe la resa dell’umanità in Europa”. In poche ore quasi 85.000 persone hanno firmato un appello su Change.org per chiedere che l’Italia rinunci ai procedimenti penali contro Pia Klemp, 35 anni, tedesca, ex capitano delle navi Iuventa e Sea Watch-3, indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il processo dovrebbe iniziare a breve e la condanna Rischia di ...

Matteo Salvini - la rivolta dei militari contro le multe alle Ong e i Soccorsi in mare : Gli ostacoli non mancano anche dai vertici militari per il decreto Sicurezza bis, depositato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. La nuova e più dura stretta sui soccorsi delle Ong e gli sbarchi degli immigrati non piace nei corridoi del ministero della Difesa, oltre che in quelli del ministero

Tunisi - Soccorsi 46 migranti in mare : 13.43 La Guardia costiera Tunisina ha intercettato un'imbarcazione in difficoltà, a nord di Sfax,con 46 migranti a bordo. Tra loro 20 donne,in gran parte di Paesi sub-sahariani, oltre a 6 Tunisini. Ieri, circa 70 migranti sono annegati quando la barca su cui si trovavano è affondata in acque internazionali, a 40 miglia dalla città Tunisina di Sfax.

Decreto sicurezza bis : multe a chi non rispetta gli ordini sui Soccorsi in mare 70 morti - 100 sbarchi a Lampedusa : Il testo prevede il trasferimento di poteri dal dicastero di Toninelli a quello di Salvini che potrà interdire la navigazione «qualora sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza»