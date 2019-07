Secondo Shigeru Miyamoto è difficile creare titoli d' avventura al giorno d' oggi

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Durante l'ultima riunione finanziaria di Nintendo, uno degli investitori presenti ha fatto una domanda inerente al futuro dei giochi d'(a quanto pare ha giocato di recente a Detective Club, classico Famicom di più di 30 anni fa). Il leggendarioha risposto spiegando cheè molto piùvideogiochi di questa tipologia.Come riporta VGC,ha spiegato che tale difficoltà risiede nell'alto costo e dello scarso interesse che hanno i giovani verso questo genere:"Riguardo i giochi d', ho aiutato a svilupparne alcuni, tuttavia è moltoi giochi vengono tradotti in circa 10 lingue diverse e i giochi d'hanno costi altissimi per quanto riguarda la localizzazione di voce e testi. Inoltre i giocatori più giovani non sono molto attratti da tale genere. Tuttaviameccaniche in questi giochi è molto divertente e ...

