Migranti | Sea Watch attacca | metterà in mare un' altra nave

Mentre tutti pensavano alla Sea Watch - sulle coste arrivavano 200 Migranti : Mentre gli occhi di tutti erano fissi sulla Sea Watch, ferma a poche miglia da Lampedusa, decine e decine di migranti arrivavano sulle coste italiane grazie agli 'sbarchi fantasma'. A lanciare il monito è il Procuratore della Repubblica del tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha parlato davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Negli stessi giorni del braccio di ferro tra ...

Sea Watch 3 - parla uno dei 42 Migranti a bordo : «Salvini ha ragione» : «Conosco Matteo Salvini, penso che su certe cose abbia anche ragione». Uno dei 42 migranti a bordo della Sea Watch 3, sbarcato dopo l'approdo a Lampedusa, sorprende così in una...

Migranti - Sea Watch : “Andremo avanti coi salvataggi”. Media tedeschi : “Germania accoglierà una dozzina di persone” : “Proseguiremo le operazioni di salvataggio in mare”. I responsabili di Sea Watch hanno assicurato che la ong non interromperà la sua azione nel Mediterraneo centrale, auspicando una “soluzione politica” in modo che “situazioni del genere non tornino a ripetersi”. Le parole del portavoce Ruben Neugebauren sono arrivate nella giornata in cui, stando a quanto riferito dallo Spiegel online, la Germania si farà ...

Migranti : Sea watch lascia Lampedusa per Licata - nave scortata da Gdf : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - lascia Lampedusa la nave 'Sea watch 3', sotto sequestro dopo lo sbarco dei 40 Migranti. Questa mattina la grossa imbarcazione da 600 tonnellate, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ha mollato gli ormeggi e sta raggiungendo il porto di Licata (Agrigento)

La Germania accoglierà 12 Migranti della Sea Watch : La Germania accoglierà un terzo dei migranti a bordo della Sea Watch. Lo riferisce lo Spiegel online. Si tratta di una dozzina di persone La Francia alcuni giorni fa si è detta pronta ad accogliere “10 persone bisognose di protezione tra quelle sbarcate dalla Sea Watch 3, al pari di altri partner europei che hanno preso simili impegni”, come affermato dal ministro dell’Interno francese Christophe ...

Sea Watch - Patronaggio svela la bomba Migranti : "In quegli stessi giorni...". Ong e scafisti - la verità : Il vero problema non è la Sea Watch, ma gli sbarchi dei "barchini fantasma". "Negli stessi giorni - spiega il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che guida le indagini su Carola Rackete per il suo sbarco forzato a Lampedusa - in silenzio oltre 200 migranti sono sbarcati con vari mezzi, salva

Migranti : Patronaggio - 'mentre si agitava caso Sea watch sbarcati in silenzio in 200' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Mentre si agitava il caso della Sea watch 3, negli stessi giorni in silenzio sono arrivati oltre 200 Migranti con vari mezzi, salvataggi di Guardia di finanza e Guardia costiera o barchini". Lo ha detto Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, audito dalle commissi

Migranti - Di Battista : “Così spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch. Immigrazione va affrontata con la testa” : “Come spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch e dei Migranti rimasti in mezzo al mare per 17 giorni? Gli dirò con la massima umiltà che papà ha combattuto affinché fosse garantito il più possibile il diritto a casa proprio, che deve essere il diritto principale”. Così l’ex deputatod el M5s, Alessandro Di Battista, ha risposto alle domande del vicedirettore del Fatto Quotidiano Marco Lillo, durante la presentazione del ...

Migranti : Procuratore Agrigento 'Voluto impatto Sea watch e Gdf' - Carola si difende/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Intanto resta aperto il fascicolo he vede indagata Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale "si procede separatamente". "Quella sarà la sede dove valutare se l'azione di salvataggio dei Migranti effettuata nelle

Migranti : Procuratore Agrigento 'Voluto impatto Sea watch e Gdf' - Carola si difende/Adnkronos : Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - L'impatto tra la nave Sea watch e la motovedetta della Guardia di Finanza sulla banchina del porto di Lampedusa "è stato volontario". Ne è convinta la Procura di Agrigento che ha chiesto la convalida dell'arresto per Carola Rackete, la giovane Co

Sea Watch - Mattarella : "Spero si abbassino i toni. L'Ue deve governare insieme il fenomeno Migranti" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita in Austria e vi resterà fino a domani. Al suo arrivo a Vienna è stato accolto, alla Hofburg, da Alexander Van der Bellen, Presidente Federale della Repubblica d'Austria, e gli sono stati ovviamente riservati gli onori militari e l'esecuzione degli inni nazionali. Dopo un colloquio con il collega austriaco e con le delegazioni ufficiali, di cui fa parte anche il ministro degli Esteri ...

Migranti : Patronaggio - 'volontario impatto Sea watch con nave Gdf' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "E' stato volontario l'impatto della nave Sea watch con la vedetta della Gdf". Ne è convinta la Procura di Agrigento che ha chiesto la convalida dell'arresto di Carola Rackete, la giovane comandante della nave arrestata due giorni fa dopo avere disatteso i comandi della

Migranti : Patronaggio - 'Sea watch non era obbligata a entrare in porto violando alt Gdf' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Il Comandante della Sea watch Carola Rackete è stata arrestata perché, a parere della Procura, "non era obbligata ad entrare in porto violando l'alt della Guardia di Finanza". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell'u

Migranti : Patronaggio - 'sulla Sea watch non c'era lo stato di necessità' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Secondo la Procura di Agrigento "sulla nave Sea non c'era lo stato di necessità, perché c'era assistenza medica a bordo". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio incontrando la stampa dopo l'udienza di convalida di Carola Rackete, la comandante de