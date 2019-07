Knives Out – il primo trailer del film con Chris Evans e Daniel Craig

nerdgate

(Di martedì 2 luglio 2019)Out uscirà nelle sale americane il prossimo novembre, a dirigere la pellicola sarà Rian Johnson (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) ed avremo un cast molto importante, star del calibro di, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell etopher Plummer. Ilsarà un suspense movie, qui di seguito trovate la sinossi ufficiale con il, per ora non ci sono conferme sulla data di uscita italiana quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Quando il rinomato romanziere Harlan Thrombey (Plummer) viene trovato morto nella sua villa poco dopo il suo 85esimo compleanno, il curioso e disinvolto detective Benoit Blanc () è misteriosamente ingaggiato per investigare. Dalla disfunzionale famiglia di Harlan al suo devoto staff, Blanc setaccia una rete di false ...

