Hong Kong | polizia riprende controllo del Parlamento | tensione rimane alta

termometropolitico

(Di martedì 2 luglio 2019)delLe immagini dell’irruzione dei manifestanti neldihanno fatto il giro del mondo. Ora, dopo che laha ripreso ildell’edificio a colpi di lacrimogeni, non è facile prevedere come si evolverà la situazione. Molto chiara sembra la posizione di Pechino. La Cina ha parlato di “sfida evidente” nei confronti della sua amministrazione dell’ex-colonia britannica. La formula di “un paese, due sistemi”, che attualmente regola la vita politica di, difficilmente però verrà messa in discussione. Sia ora, nel caldo delle turbolenze politiche, sia più avanti. Ciò anche a causa dei richiami britannici, via Ministro degli Esteri Jeremy Hunt, sulla necessità di non mettere in discussione quanto pattuito con l’accordo del 1984 sulla restituzione di HK ...

Agenzia_Ansa : Hong Kong, i manifestanti entrano in Parlamento. Proteste di piazza in occasione dell'anniversario del ritorno alla… - Internazionale : I giovani di Hong Kong hanno occupato il parlamento locale e si sono scontrati con la polizia. Come reagirà Pechino… - Agenzia_Ansa : #HongKong, la polizia riprende il controllo del parlamento dopo oltre tre ore di occupazione da parte dei manifesta… -