Bologna | infermiere aggredito al pronto soccorso

(Di martedì 2 luglio 2019) Marco Della Corte Rissa all'ospedale Maggiore di: per tentare di difendere una dottoressa, unè stato picchiato da un giovane di 23 anni trasportato alTre aggressioni verbali in tre turni di notte avvenute nel giro di due settimane. È accaduto presso l'ospedale Maggiore di. Sfortunata protagonista una dottoressa della struttura. L'ultimo episodio di questo tipo è accaduto lo scorso sabato, che ha visto come vittima unintervenuto per difendere la donna. L'episodio accaduto al Maggiore disi è verificato alle 6 del mattino, quando un giovane italiano di 23 anni era stato ricoverato in stato comatoso, dovuto alle sostanze stupefacenti di cui aveva fatto uso. Inoltre, il ragazzo era ferito al naso: era stato infatti colpito dal suo pusher con un pugno, come ha poi dichiarato lo stesso 23enne durante un momento di ...

