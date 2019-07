Barella vorrebbe solo l' Inter | avrebbe rifiutato l' offerta della Roma

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Uno dei giocatori più chiacchierati in questa prima parte di calciomercato è sicuramente Nicolò. Il centrocampista del Cagliari sembrava destinato all', ma negli ultimi giorni ha provato ad inserirsi nell'affare anche la. Ad ammetterlo è stato il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, ieri all'uscita dalla riunione in Lega, dove ha sottolineato che i giallorossi hanno fatto un'importante, superando quella dei nerazzurri che, a suo dire, non si farebbero sentire da 20 giorni. Probabile comunque che il futuro del classe 1997 venga deciso nei prossimi giorni, prima dell'inizio del ritiro delle rispettive società. L'Nicolòè l'uomo più chiacchierato sul mercato in questi ultimi giorni. Il centrocampista ha dimostrato di essere pronto al grande salto nel calcio che conta, conquistando la maglia da titolareNazionale italiana al fianco ...

