Amazon vi regala un buono sconto di 10 euro | ecco come averlo subito

Aspettando il Prime Day 2019 - Amazon regala un buono di 7€ per le letture estive : Il Prime Day 2019 sta per iniziare, ma Amazon ha già lanciato una serie di offerte e promozioni per prepararsi all'evento, che inizia il 15 luglio. Gli amanti della lettura potranno fare scorta di libri da portare sotto l'ombrellone grazie alla promozione di Amazon dedicata ai libri, che regala un buono da 7€ per ogni ordine di almeno 20€.Continua a leggere

Amazon regala 5 euro agli utenti Amazon Prime : ecco come averli : La nuova promozione Amazon Music regala 5 euro di credito su Amazon a tutti gli utenti Prime che scarichino l'app ed effettuino il primo accesso. L'articolo Amazon regala 5 euro agli utenti Amazon Prime: ecco come averli proviene da TuttoAndroid.

Amazon regala ad alcuni clienti un buono da 8 euro : ecco come ottenerlo : Molto interessante è la nuova iniziativa di Amazon, che permette ad alcuni fortunati clienti di conquistare un buono del valore di 8 euro. Scopriamo subito come ottenerlo! Il celebre negozio online è solito proporre dei buoni ad alcuni utenti che compiono una determinata azione. Qualche settimana fa, durante la Festa del Libro, ad esempio, veniva […] L'articolo Amazon regala ad alcuni clienti un buono da 8 euro: ecco come ottenerlo ...

Amazon regala il 25% di sconto sugli accessori per dispositivi Echo - Fire e Kindle : Amazon ha lanciato una nuova promozione che prevede uno sconto del 25% su una selezione di accessori per i dispositivi delle famiglie Echo, Fire e Kindle. L'articolo Amazon regala il 25% di sconto sugli accessori per dispositivi Echo, Fire e Kindle proviene da TuttoAndroid.