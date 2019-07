Addio all' idolo della Gialappa' s band | è morto il mago Gabriel

Giorgia Lucini di Uomini e Donne - un dolore enorme : l’Addio in lacrime alla sua Olivia : Ricordate Giorgia Lucini, la ex protagonista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante? Torniamo a parlare di lei perché, come fatto sapere a mezzo social, la bella Giorgia sta facendo i conti con un grande dolore: è in lutto per l’adorata cagnolina Olivia. Giorgia ha dato la brutta notizia ai suoi fan tramite alcune Storie di Instagram in cui piange per la morte della sua adorata bulldog francese. Prova a trattenere le lacrime ma non ...

È morto il Mago Gabriel : Addio ad uno degli storici personaggi trash scoperti dalla Gialappa's Band : Una brutta notizia per tutti i fan della Gialappa's Band e delle edizioni storiche di Mai dire Gol. Si è spento ieri, 1 luglio, all'età di 79 anni il Mago Gabriel, uno dei personaggi più celebri lanciati da Italia 1 a metà degli anni '90.Salvatore Gulisano in arte Il Mago Gabriel, fra i più apprezzati protagonisti dei siparietti trash di Mai dire tv, era nato a Palermo ma cresciuto per la maggior parte della vita a Torino, dove si era ...

Addio a Lisa Martinek : l'attrice tedesca morta mentre faceva il bagno all'Elba - : Alessandro Zoppo Volto noto di tante fiction televisive e film passati spesso e volentieri sulla Rai, la Martinek si trovava in vacanza in Italia: ha avuto un malore mentre era in acqua Lisa Martinek, attrice tedesca famosa in Germania per serie e fiction come Blaumacher e Das Duo e passata anche sui nostri schermi in tv movie quali Amore e tacchi alti e I perfetti imperfetti, è morta mentre era in vacanza in Italia. Martinek è ...

Addio a Yoga - morta all’età di 30 anni l’orsa “storica” del Parco d’Abruzzo : Il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise dà notizia della morte, a trenta anni, dell'orsa Yoga, famosa per le scorribande nei paesi del Parco. Sono stati i custodi del Centro Visite di Pescasseroli a trovarla senza vita domenica mattina. Insieme all’orso Sandrino ha rappresentato la coppia di orsi più famosa del Parco.Continua a leggere

Selena Gomez si sta divertendo un mondo all’Addio al nubilato della cugina : Ha anche trovato il tempo di mandare un messaggio molto importante The post Selena Gomez si sta divertendo un mondo all’addio al nubilato della cugina appeared first on News Mtv Italia.

Christillin : «Un dolore l’Addio della Juve ad Allegri. Sarri? L’ho già visto con la cravatta» : Il Fatto quotidiano intervista Evelina Christillin. Lobbista, Juventina, presentata da Antonello Caporale (giornalista che l’ha intervistata) come “intima degli Agnelli”, l’intervista è sul ruolo svolto dai lobbisti – quindi anche da lei – per l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina. Caporale la descrive così nel preambolo dell’intervista: Prima donna consigliere di Uefa e Fifa, presidente ...

Meteo - Addio alle temperature record : tornano i temporali al nord : Con l'inizio del nuovo mese cambiamenti in vista per la situazione Meteorologica che fin qui ha caratterizzato l'Italia. Già con l'avvio di settimana, infatti, il Paese dirà addio alle temperature record viste nei giorni scorsi mentre dal nord si affacceranno attraverso le Alpi nubi sempre più intense che porteranno improvvisi acquazzoni e temporali fino in pianura. È ancora colpa dello stesso Anticiclone africano che, dopo aver spinto sulla ...

Lisa Martinek - malore in mare all’Elba : Addio all’attrice tedesca e moglie del regista Ricciarelli : L’attrice tedesca Lisa Martinek è morta a seguito di un malore mentre stava nuotando in mare all’Isola d’Elba. Aveva 47 anni e si trovava sull’isola in vacanza insieme al marito, il regista Giulio Ricciarelli. Si era sentita male venerdì 28 giugno mentre faceva il bagno al largo di Sant’Andrea. Portata velocemente a riva dal marito, era stata portata d’urgenza in elicottero al reparto di Emodinamica ...

Volleyball Nations League – Italia sconfitta dalla Francia - gli azzurri dicono Addio alle Final Six : La Nazionale del ct Blengini cede 3-1 alla Francia, dicendo così addio alla possibilità di qualificarsi per la Final Six di Volleyball Nations League Arriva un’altra sconfitta per gli azzurri al Nilson Nelson Gymnasium di Brasilia. Nella seconda gara della Pool 18 della Volleyball Nations League l’Italia cede 3-1 (25-27, 19-25, 25-21, 20-25) alla Francia e vede sfumare la possibilità di accedere alla Final Six di Chicago. Nel primo set i ...

LIVE Italia-Francia 1-3 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri sconfitti nella sfida decisiva - Addio alla Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento a domani per provare a chiudere in bellezza la Nations League 2019 contro il Brasile padrone di casa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! Si conclude prematuramente l’inseguimento degli azzurri alla Final Six di Chicago. La sconfitta contro la Francia spegne le speranze della formazione guidata da Blengini che ha dato battaglia anche questa sera ...

NBA – Tobias Harris verso l’Addio ai 76ers? Philadelphia messa alle strette - i dettagli : Tobias Harris free agent: i Philadelphia 76ers messi alle strette, tante squadre interessante al cestista Dopo lo spettacolo della stagione 2018-19 di NBA, le squadre continuano a lavorare sodo per il futuro. Il mercato infiamma l’estate con tanti movimenti e importanti novità. Occhi puntati anche su Tobias Harris, diventato free agent. Il cestista dei Philadelphia dopo la trade con i Clippers potrebbe lasciare i 76ers che però ...

Windows Phone : Addio alle versioni stabili Facebook e Messenger : La chiusura del progetto Windows Phone è ormai alle porte e i produttori come Facebook inc stanno lentamente eliminando la compatibilità i dispositivi. Microsoft Store – Windows Phone In passato abbiamo segnalato la rimozione dell’app Facebook sviluppata da Microsoft, lasciando come alternativa solamente quella ufficiale o i client di terze parti. Oltre a questo abbiamo scritto un articolo relativo alla decisione della progressiva ...

Europei basket femminile 2019 : Italia battuta dall’Ungheria - le azzurre dicono Addio al primo posto nel girone : L’Italia femminile perde la seconda partita degli Europei di Serbia e Lettonia, sconfitta per 59-51 dall’Ungheria. Francesca Dotto, infortunatasi ieri contro la Turchia, è in panchina ed entrerà dopo pochi minuti. Le azzurre cominciano bene come ieri, con subito una tripla di Giorgia Sottana, per poi bloccarsi come ieri: dal 6-2 subiscono infatti un parziale di 11-0, le magiare mantengono il vantaggio di 7 lunghezze sul 18-11 al termine del ...

NBA – Klay Thompson mette gli Warriors alle strette - massimo salariale o Addio : Lakers e Clippers monitorano la situazione : Klay Thompson mette alle strette i Golden State Warriors: senza il massimo salariale sarà addio. Lakers e Clippers seguono con attenzione l’evolversi della vicenda Per i Golden State Warriors sarà un’estate nella quale operare con grande attenzione. Il salary cap ristretto e i tanti contratti importanti da rinnovare potrebbero cambiare il volto della franchigia che negli ultimi anni ha dominato la lega. DeMarcus Cousins è ...