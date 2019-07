Straniero a rischio processo | accusato di abusi su bimbo di 9 anni

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Federico Garau I fatti contestati risalgono allo scorso mese di marzo. Secondo l'accusa, dopo aver incontrato il piccolo per strada, l'extracomunitario si sarebbe appartato con lui, per poi abusarne sessualmente. Al momento si trova ricoverato in una clinica psichiatrica Arrivano aggiornamenti circa un caso di molestie sessuali che sarebbero state commesse da un cittadinonei confronti di undi 9a Nocera Superiore (Salerno). Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il fatto sarebbe avvenuto una domenica pomeriggio dello scorso mese di marzo, nelle vicinanze di una scuola. L'extracomunitario, un 26enne di cui non è stata resa nota la nazionalità, aveva incontrato il bambino per strada e, secondo l'accusa, si sarebbe allontanato con lui. Raggiunto un luogo appartato, il soggetto avrebbe quindi abusato sessualmente del piccolo, riuscito poi a ...

