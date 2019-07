Paradox Interactive giudica oltraggioso il modello 70\30 di Steam

Molti dei titoli di Paradox Interactive saranno disponibili su Xbox Game Pass per PC : Annunciato pochi giorni fa, Xbox Game Pass si sta facendo strada verso il PC. Il servizio di abbonamento offrirà ai giocatori PC l'opportunità di giocare oltre 100 giochi per un unico prezzo. Ora, Paradox Interactive ha annunciato che i titoli del publisher saranno disponibili per il nuovo servizio, riporta Dualshockers.Paradox Interactive ha dichiarato sul sito web che l'editore si unirà a Xbox Game Pass per portare su PC sia le nuove versioni ...

Paradox Interactive svela il background e le discipline del clan Malkavian in Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha svelato il quinto, e ultimo, clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: i Malkavian! Conosciuti anche come clan della Luna, nulla rimane nascosto a chi può vedere tutto ciò che il mondo vuole nascondere. Bloodlines 2 avrà 5 clan full-blood giocabili al momento del lancio e altri clan che verranno aggiunti successivamente. I Malkavian possiedono la conoscenza di cose ...

Paradox Interactive svela il background e le discipline dei Ventrue in Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha oggi rivelato il quarto clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2:i Ventrue! Conosciuti nel corso della storia come Re e persone influenti, i Ventrue sono vampiri machiavellici che usano la loro astuzia, pazienza e volontà per governare. Il sangue dei governanti scorre nelle vene dei Ventrue. Una volta erano soliti arruolare sacerdoti e aristocratici, adesso invece reclutano ...

