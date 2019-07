Oriana Fallaci | vergogna di Stato | quello che non avete visto | così la Rai l' ha boicottata

liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) In questi casi non sai se sia stata celebrata o dimenticata, e non sai se provare più Rabbia o più Orgoglio, per usare le sue parole. Lo spettacolo su, andato in onda due giorni fa su Rai 5 in occasione del 90mo anniversario della nascita della scrittrice e intitolato Le parole di Or

matteosalvinimi : Quanto mi manca Oriana Fallaci! - matteosalvinimi : “Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa è parlare diventa un obbligo.” Buon compleanno grandiss… - Corriere : Le sue battaglie e noi: novant’anni di Oriana Fallaci -