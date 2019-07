La storica sentenza contro l’inquinamento atmosferico non è così storica

Bonus bebè alla mamma migrante storica sentenza del tribunale di Termini Imerese che condanna l'Inps : l'Inps aveva bocciato la richiesta, ma la sezione Lavoro del tribunale di Termini Imerese, ha condannato l'istituto previdenziale. Il Bonus bebè spetta anche alla mamma marocchina lavoratrice, anche se non munita di permesso di soggiorno di lunga durata. l'Inps aveva bocciato la richiesta, ma la sezione lavoro del tribunale di Termini Imerese ha dichiarato la "natura discriminatoria" del comportamento dell'istituto per la previdenza ...

Autovelox - una sentenza storica : "Banchina troppo stretta" - ricorso e salasso annullato : La Cassazione ha dichiarato illegittimo un Autovelox fisso per la mancata presenza "di un'ampia banchina". L'apparecchio di rilevamento della velocità era infatti piazzato su un tratto stradale che, pur indicato come "strada urbana di scorrimento" da un decreto della Prefettura, non presentava alcun

storica sentenza della cassazione : ostetrica responsabile della morte del feto condannata per omicidio colposo : Nell’attuale momento “di totale ampliamento della tutela dei diritti della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si e’ poi estesa fino all’embrione“, il feto, “benché ancora nell’utero“, è considerato un “uomo” durante il travaglio della gestante, nel momento cioè della “transizione dalla vita uterina a quella ...

Sentenza storica : il donatore di sperma è il padre biologico del bambino e ha voce in capitolo nell’educazione : Secondo l’Alta Corte dell’Australia un donatore di sperma è anche il padre legale del figlio biologico, con voce in capitolo nelle scelte relative alla sua vita. Il caso specifico si riferisce ad un uomo, chiamato nella carte del tribunale con lo pseudonimo di ‘Robert Masson‘, che nel 2006 aveva donato il suo seme a un’amica omosessuale per una fecondazione assistita, da cui è nata una bambina con cui il padre ha ...

