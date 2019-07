Inter | Conte rivoluziona la rosa | Nainggolan sarebbe tra i bocciati

Calciomercato Inter - ecco l’esterno di Conte : arriva Lazaro - domani visite mediche : Tutto pronto per l’arrivo all’Inter di Valentino Lazaro. E’ l’esterno richiesto da Conte le cui trattative vanno avanti da un po’. Il calciatore domani svolgerà le visite mediche di rito e successivamente metterà la firma sul contratto. All’Herta Berlino, proprietaria del cartellino, andranno 22 milioni più bonus. L’austriaco può coprire tutta la fascia ed è perfetto, per caratteristiche, per il ...

Inter - Bale sarebbe tra gli obiettivi e Conte potrebbe preparare una formazione su misura : Gareth Bale è l'ultimo nome accostato in ordine di tempo all'Inter in questa sessione di calciomercato. L'esterno gallese è in uscita dal Real Madrid che ha deciso di cederlo visto che non rientra nei piani del tecnico, Zinedine Zidane. Inoltre i blancos hanno già investito pesantemente per rinforzare la rosa in attacco con l'arrivo di Eden Hazard dal Chelsea per oltre cento milioni di euro e di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte per sessanta ...

Icardi in ritiro con l’Inter per sentirsi dire da Conte che non c’è posto per lui : Mauro Icardi e Wanda Wanda sono in vacanza in Polinesia. Torneranno in Italia nel weekend. Qualche giorno con i figli e poi Maurito partirà per Lugano, dove, in ritiro, lo aspetta Antonio Conte. Il nuovo tecnico ha già parlato con Wanda al telefono per darle la notizia: nei suoi piani, nella sua Inter, non c’è proprio posto per Icardi. Sarebbe meglio per tutti che l’ex capitano andasse via di sua spontanea volontà. Maurito, però, non ...

Calciomercato Inter - il nuovo 11 di Conte tra acquisti e obiettivi secondo Gazzetta [FOTO] : L’Inter inizia a prendere forma. E’ probabilmente la squadra di Serie A che, almeno finora, si è rinforzata maggiormente, andando ad aggiungere tasselli di una certa caratura come quelli di Godin e Sensi in seguito al già importante ingaggio di Conte. Ma non è finita qui: gli obiettivi sono tanti, tra centrocampo e attacco, e lo scopo e regalare la squadra quasi pronta al tecnico per l’inizio del ritiro. La Gazzetta ...

Inter - Conte sarebbe stato chiaro con Icardi : non rientrerebbe nei suoi piani : Uno dei giocatori che quasi sicuramente lascerà l'Inter la prossima stagione è Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato al centro delle polemiche in questa stagione per i problemi extra campo, che hanno portato la società nerazzurra a togliergli la fascia di capitano, affidata poi a Samir Handanovic. I problemi con parte dello spogliatoio al centro dei discorsi e che avrebbero portato anche al nuovo allenatore, Antonio Conte, a non puntare ...

Inter - effetto Conte e mercato : abbonamenti tutti esauriti a giugno : Il mercato dell' Inter fa sognare e i tifosi sono gasati. Il primo risultato è clamoroso, e lo annuncia il club: «sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/20, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società (40.000 tessere). Un successo straordinario che ha v

Inter - Conte prepara una squadra da scudetto : in attacco potrebbe esserci Lukaku : L'Inter sta già lavorando per la nuova stagione e con il nuovo allenatore, Antonio Conte, sta studiando la strategia per ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina e vince in maniera incontrastata da otto anni a questa parte. L'entusiasmo in casa nerazzurra è molto alto, pur non essendo stato ufficializzato ancora nessun acquisto, nonostante molte trattative potrebbero essere pronte per la fumata bianca. Entusiasmo testimoniato anche dai ...

Inter - effetto Conte : la campagna abbonamenti 2019-2020 è già sold out! : L’arrivo di Antonio Conte, un mercato importante e tanta fiducia nel futuro dell’Inter hanno generato grande entusiasmo fra i tifosi: la campagna abbonamenti 2019-2020 è giù sold out “Un successo straordinario”, la descrizione perfetta che la stessa Inter dà, con una punta di stupore, della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020, già sold out! In poche ore tutti i posti disponibili sono stati occupati al ...

Inter : Dzeko è tra i colpi che Zhang vorrebbe regalare a Conte : L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte quasi un mese fa, un annuncio fatto in grande stile, con il tecnico nerazzurro che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà della società di fare quel salto di qualità per andare a Contendere il titolo alla Juventus, che in Italia domina da otto anni consecutivi. L'ex allenatore del ...

Dl crescita - applausi e contestazioni per l’Intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...

Arturo Vidal conteso - è derby Inter-Milan per il centrocampista : la situazione : L’anno scorso fu vicino a vestire nerazzurro. Adesso, torna di moda il suo nome. Arturo Vidal nuovamente accostato all’Inter, come riferito dal ‘Mundo Deportivo‘. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, a prescindere dall’arrivo di Sensi e Barella ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il cileno, attualmente impegnato in Coppa America. Ago della bilancia il tecnico, Antonio Conte, che alla Juve ...

Inter scatenata - non solo Edin Dzeko : chi arriva alla corte di Antonio Conte : Si scatena l' Inter che in una giornata ricca di incontri in sede, cui ha presieduto anche Conte, definisce l' acquisizione dell' esterno Lazaro (23 anni) dall' Herta Berlino per 24 milioni di euro bonus inclusi. Al giocatore promesso un quinquennale da 1.5 milioni netti. Con Pastorello, Intermediar

Inter - pronto l'assalto a Lukaku : il centravanti sarebbe stato richiesto da Conte : Con l'arrivo di Antonio Conte l'Inter si prepara ad avviare un nuovo ciclo. Il tecnico ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano come l'ex allenatore del Chelsea avrà pieni poteri e non è un caso che abbia già partecipato a più vertici di mercato con i dirigenti nerazzurri, il presidente, Steven Zhang, e alcuni procuratori, su tutti Federico ...

Inter - Conte avrebbe individuato i suoi leader : tra questi ci sarebbe Godin : L'Inter è sicuramente una delle società più attive in questi giorni sul mercato. I nerazzurri entro fine settimana vogliono realizzare tra i trenta e i quaranta milioni di euro per avere poi maggiore libertà di manovra nel prossimo triennio. Nonostante sia uscita dal settlement agreement, infatti, la società nerazzurra dovrà comunque stare attenta al bilancio in ottica fair play finanziario. Nel frattempo il nuovo tecnico, Antonio Conte, ha dato ...