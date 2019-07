Fiocco rosa in casa Parma | è nata a Reggio Calabria | Rebecca | la secondogenita di Nino

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Grande festa in. E’poco fa, a, ladel centrocampistaBarillà e di Sabina Amato. Il giocatore, in vacanza nella sua terra natia in attesa di tornare ad allenarsi con i ducali, festeggia la nascita di, venuta alla luce, poche ore fa.Barillà, che è stato accanto alla moglie fino alla nascita della piccola, ne ha dato annuncio ufficiale attraverso i suoi canali social. “Benvenuta piccola mia“, accompagnato da un cuoricino e dal nome della moglie il post su Facebook e su Instagram. La famiglia Barillà si allarga, dopo l’arrivo quattro anni fa di Giuseppe.L'articoloin: è, ladiBarillà CalcioWeb.

