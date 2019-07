Dal Bari di De Laurentiis l’unica offerta per la gestione 5 anni dello stadio San Nicola

San Nicola - Dal Bari l’unica offerta per gestire lo stadio : Bando stadio San Nicola – L’unica offerta pervenuta al bando per l’affidamento in concessione della gestione dello stadio San Nicola per i prossimi 5 anni è quella della SSC Bari S.p.A. e sarà ora sottoposta all’esame della commissione che è in corso di nomina. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha spiegato che è stato […] L'articolo San Nicola, dal Bari l’unica offerta per gestire lo stadio è stato realizzato da ...

Wimbledon – Esordio shock per Sabalenka : sconfitta all’esordio da MagDalena Rybarikova : sconfitta all’Esordio di Wimbledon per Aryna Sabalenka: la tennista bielorussa ko contro Magdalena Rybarikova in 2 set Il primo ‘upset’ di Wimbledon lo regala Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero 11 al mondo e decima forza del seeding dei Championship, è stata sconfitta in due set da Magdalena Rybarikova, numero 139 al mondo. Dopo 1 ora e 11 minuti Sabalenka è stata sconfitta in 2 set con il punteggio di 6-2 / 6-4.L'articolo ...

Yulin - anche quest’anno va in scena il festival delle barbarie a base di carne di cane : non è ora di togliercelo Dalle palle? : “Non mangeremo mai un cane perché ha il nostro stesso sangue”. La frase l’abbiamo sentita con le nostre orecchie in un villaggio Dogon in Mali. Non per fare una classifica di popolazioni civili e meno crudeli nel mondo, ma giusto per segnalare che anche quando si fatica a mangiare e bere ogni giorno dell’anno esiste un minimo di rispetto per la dignità di altri esseri viventi. Già, perché in queste ore assistiamo per l’ennesima volta agli orrori ...

TENTA DI RAPIRE BAMBINO DA AUTO/ Bari - fermato Dal padre del piccolo : arrestato : Bari, un 35enne indiano ha TENTAto di RAPIRE un BAMBINO di 5 anni dall'AUTO del padre: solo la prontezza del genitore ha evitato il peggio.

Bari - tenta di rapire bambino di 5 anni Dall'auto del padre : arrestato 35enne senza fissa dimora : L'episodio in presenza del genitore, che ha bloccato le portiere della macchina e si è allontanato. I carabinieri hanno trovato l'aggressore, con precedenti penali e di origine indiana, ancora in evidente stato di agitazione

Bari - bimbo di 3 anni cade sporgendosi Dalla finestra al settimo piano e si salva : La fortuna del piccolo è stata quella di finire sul balcone dell’appartamento di sotto. Ora è ricoverato ed è sotto osservazione ma non è in pericolo

Scaletta e ingressi per il concerto di Ligabue a Bari - info nuovi settori - orari e indicazioni straDali : Il concerto di Ligabue a Bari apre ufficialmente l'annata di live che l'artista di Correggio ha pensato per Start, il suo ultimo album di inediti rilasciato l'8 marzo scorso e dal quale ha appena estratto Polvere di stelle come ultimo singolo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ma l'organizzazione consiglia di arrivare con un certo anticipo per favorire le operazioni di accesso, probabilmente rallentate dopo la rimodulazione degli ordini ...

Bari. In via Murat : morta donna di 50 anni caduta Dal balcone : Un morto in via Gioacchino Murat, alle spalle della Questura di Bari. Una donna di 50 anni ha perso la

Bari - incendio in un appartamento al rione San Pio : uomo si lancia Dal balcone - è salvo : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Bari, precisamente nel quartiere San Pio, dove un appartamento è andato a fuoco al primo piano di una palazzina. Al momento le cause del rogo sono tutte in fase di accertamento, ma a quanto pare lo stesso pare sia sia propagato dalla stanza dell'abitazione che ospita la cucina. In quel momento in casa pare ci fosse una sola persona, il proprietario dell'appartamento: costui, per sfuggire al rogo, ha preso la ...

Bari - in bici al lavoro : a maggio percorsi 31mila chilometri. E Dal Comune soldi a 262 ciclisti : Primo mese del progetto 'Muvt' di sostegno all'uso della bicletta che prevede rimborsi chilometrici e bonus per tutti gli iscritti. In totale il Comune pagherà poco più di 2mila euro

Bari - bimbo di 2 anni muore con la febbre alta : era in viaggio con i genitori Dalla Germania alla Puglia : Il piccolo è morto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che la coppia tedesca aveva fermato per strada. Due medici avevano dato il via libera al viaggio

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro in vantaggio in tutte le sezioni Dal centro al San Paolo : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee

