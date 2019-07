Da oggi via ai saldi | si spera in una ripresa anche a Ragusa

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : abbattute le pile 10 e 11 del viadotto [VIDEO] : oggi, venerdì 28 giugno, è avvenuta la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione ha comportato una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia. Sono state prese misure straordinarie della protezione ...

FILIPPO BISCIGLIA/ "oggi è il mio compleanno..." - pioggia di auguri Vip prima del via : FILIPPO BISCIGLIA è pronto per la nuovissima edizione di 'Temptation Island 2019': 'questa volta sarà più difficile capire chi sta sbagliando'

Temptation - al via oggi 24 giugno : tra le coppie anche Jessica e Andrea : oggi 24 giugno in prima serata su Canale 5, prenderà il via la sesta edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni ideato e prodotto da Maria De Filippi, che mette alla prova la forza dei sentimenti delle sei coppie di fidanzati in gioco. anche quest'anno la conduzione è affidata a Filippo Bisciglia il quale, già nel corso della puntata di questa sera, si troverà di fronte ad una coppia in crisi. Stando alle indiscrezioni infatti, ...

Luciano Moggi : 'Per me va via Mandzukic e torna Higuain - rimane poi Dybala' : Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, soprattutto perché sono state delineate tutte le panchine di Serie A. Arrivate le ultime ufficializzazioni (Paulo Fonseca alla Roma, Maurizio Sarri alla Juventus e Marco Giampaolo al Milan), è tempo di pensare alle trattative per i giocatori, con la Juventus che potrebbe essere una delle protagoniste. Dovrebbero esserci quindi importanti investimenti, ma tanti di questi potrebbero passare da cessioni ...

Maturità - oggi orali al via : il debutto delle tre buste : Francesca Bernasconi Il candidato sceglierà una busta tra tre e, partendo dal materiale che vi troverà all'interno, dovrà tenere un discorso multidisciplinare Inizia con l'estrazione di una busta il nuovo orale dell'esame di Maturità 2019, che da quest'anno cambia modalità. Gli studenti, infatti, saranno chiamati a scegliere una delle tre buste che la commissione gli sottoporrà. oggi parte l'orale, la prova degli esami che fa più ...

Meteo : al via una settimana di fuoco - oggi stabile su tutta Italia : È appena cominciata quella che sarà, probabilmente, una delle settimane più calde dell'estate per la nostra penisola e soprattutto per l'Europa occidentale. Una vasta e potente ondata di caldo...

In viaggio con Justine a Ragusa - oggi 22 giugno su Bike Channel : La puntata di “In viaggio con Justine” girata a Ragusa un mese fa andrà in onda oggi, 22 giugno, alle 21.15 su Bike Channel.

Foggia. Incidente in via delle Casermette : morto Mario De Filippo : Una giovane vita spezzata alla periferia di Foggia per un Incidente stradale avvenuto in via delle Casermette. L’impatto ha coinvolto un furgoncino

Zoda esordisce oggi 21 giugno con l'album Ufo : viaggio nella profondità della vita terrena : Dopo il singolo Luna e sole uscito il 14 giugno è pronto il disco di esordio di Zoda: esce oggi, 21 giugno, in versione digitale, CD e deluxe autografata. UFO è il titolo del primo album di Zoda che si compone di 7 tracce con le produzioni di Sick Luke, Big Fish, NKO, Andry the Hitmaker e Low Kidd. Si tratta di un viaggio introspettivo nella mente del giovane artista, classe 1996, che tocca diversi argomenti sociali importanti: bullismo, noia, ...