”Come ti sei conciata?” Crack! Il nuovo look di Arisa è disastroso | eccola

caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2019)è una delle cantanti più famose del nostro paese e non di rado ha lasciato tutti senza parole con i suoiestremi e sopra le righe. Se agli esordi con i suoi occhialoni grossi e il suo caschetto aveva l’aria della classica secchiona, oggi è completamente cambiata, tanto da sfoggiare spesso abiti sexy e tacchi a spillo. Una delle cose che ha cambiato più spesso durante la sua carriera è l’acconciatura e di recente è diventata protagonista dell’ennesimo “colpo di testa”. Sabato 29 giugno Mara Venier e Alberto Matano, in diretta da Marina Grande a Sorrento, hanno condotto la Serata Biagio Agnes, evento giunto alla sua 17esima edizione e dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nel 2019 a giornalisti italiani ed internazionali. Tanti gli ospiti della seconda serata del primo canale, tra questi ancheLa ...

nzingaretti : Non si perda altro tempo: si facciano sbarcare, come chiediamo da giorni, le donne e gli uomini a bordo della… - TeresaBellanova : #Lezzi:'Taranto è una bella città di mare di cui si parla solo per l'ex-Ilva, ma ha, per esempio, una lunga tradizi… - ZuccheroSugar : Come sei bella Flying away Tu scendi da una stella Flying away -