CLAUDIA GALANTI SINGLE Soffia il fidanzato a Taylor Mega? Nasce amicizia con

CLAUDIA GALANTI è tornata single. Taylor Mega trema? - : Sandra Rondini Dopo essere stata lasciata dal compagno Luca Baronchelli, la bella modella e showgirl paraguayana, secondo Alberto Dandolo per Dagospia, avrebbe intrecciato una profonda amicizia col fidanzato di Taylor Mega, il multimiliardario iraniano Hormoz Vasfi, mentre si fa al contempo corteggiare da tre ricchi uomini d'affari Secondo Alberto Dandolo, in un'esclusiva per Dagospia, la splendida Claudia Galanti, ex fidanzata di ...

CLAUDIA GALANTI per il compleanno riceve un leone : Claudia Galanti chissà se si aspettava di ricevere fra i regali non il solito “scontato” animale domestico, ma un ruggente leone. Il 6 giungo la showgirl, ha festeggiato i suoi trentotto anni e sembra che un imprenditore milanese, evidentemente per volerla stupire, le abbia regalato un leone. L’animaletto naturalmente non è a casa di Claudia, ma in uno zoo parigino. A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi”: “Claudia Galanti ha ricevuto ...

Le notizie del giorno – Il futuro di Buffon - hackerata CLAUDIA GALANTI - Commisso nuovo presidente Fiorentina : IL futuro DI Buffon DOPO L’ADDIO AL PSG – Il club francese ha deciso di non rinnovare il contratto dell’estremo difensore, da escludere anche un futuro immediato da dirigente, Buffon ha comunicato di voler continuare a giocare a calcio. E’ possibile un ritorno in Italia con due soluzioni affascinanti come possono essere quelle che portano al Parma o al Genoa, due destinazioni quotate anche dai bookmakers, si è parlato ...

CLAUDIA GALANTI hackerata - rubati scatti privati della showgirl : in passato flirt con Quagliarella [FOTO e VIDEO] : 1/9 Foto Instagram ...

CLAUDIA GALANTI - hackerato il profilo : "Sono stata ricattata" : La modella paraguaiana Claudia Galanti ha rivelato su Instagram che le è stato hackerato il profilo. Ecco cosa ha scritto sul suo account: "Ciao a tutti !!! Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale .Ancora non sono riuscita a riavere ...

Messaggi e foto rubate. Sono stata ricattata! CLAUDIA GALANTI vittima degli hacker : Brutta avventura per Claudia Galanti, che ha raccontato di essere stata vittima di un hacker che le avrebbe prima rubato dei dati personali e poi avrebbe cercato di ricattarla. La Galanti ha pubblicato un Messaggio in cui racconta di essere stata ricattata da un uomo misterioso : “Ciao a tutti! Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei Messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei ...

CLAUDIA GALANTI hackerata : «Rubate telefonate - mail - foto e social. Poi sono stata ricattata» : Una brutta avventura per Claudia Galanti, a cui hanno “rubato” la vita digitale. Un hacker infatti, come ha fatto sapere la stessa showgirl paraguaiana da Instagram, è riuscito a entrare nel suo smartphone avendo accesso a telefonate, messaggi, posta e profili social e poi l’ha ricattata chiedendole del denaro. Una sventura che Claudia non è ancora riuscita a risolvere del tutto: “Ciao a tutti !!! sono stata hackerata! – ha confessato con un ...