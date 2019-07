Aperipark | domenica 7 luglio alle ore 19 | 00 presso il Parco del Poggio di Napoli

Domenica 2 giugno ORadio sarà a Castel Volturno per il Sunday Sunset di Aperipark - l’intervista a Luca Fusco : Il Sunday Sunset di Aperipark è una festa per tutti, come accade in tutti gli eventi organizzati dal collettivo di Luca Fusco che ha fatto della passione per la musica la sua mission. Per questo Domenica 2 giugno, dalla cornice del Flava e Moè Beach di Castel Volturno (CE), sarà presente anche ORadio in diretta streaming come media partner di una vera e propria festa delle realtà più giovani della musica elettronica. A partire dalle ore 17 il ...