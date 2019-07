Anna Falchi fa impazzire i fan su Instagram | Sola soletta

“Sola soletta…”. Anna Falchi nuda tra le lenzuola - eros da colpo al cuore : Quando l’estate avanza, i veli cadono. È una costante nello showbiz, a maggior ragione da quando i social hanno preso il sopravvento nella comunicazione tra le star e i fan. I primi giorni di caldo hanno offerto diverse occasioni per mostrarsi meno vestiti e sono soprattutto le donne dello spettacolo a regalare ai follower pose in perfetto stile “immaginazione zero”. I fan apprezzano, ovviamente. E loro ‘insistono’. ...

La rivelazione di Anna Falchi : 'Pamela Prati ha l'abitudine di inscenare finti matrimoni' : Continua a far discutere il cosiddetto 'Prati Gate', ovvero sia le fase nozze che la nota attrice Pamela Prati doveva celebrare con il misterioso imprenditore Mark Caltagirone, in seguito rivelatosi inesistente. Recentemente, come riportato in un articolo pubblicato sul sito web 'Dilei.it', è stato reso noto il cachet che la Prati avrebbe richiesto durante una recentissima puntata del programma 'Non è la D'Urso'. Andando maggiormente nei ...

Adriana Volpe a Anna Falchi conquistano il web! : Adriana Volpe e Anna Falchi si sono mostrate insieme sui social con un selfie scattato in occasione della prima edizione della Wellness Cup, e il web ha particolarmente apprezzato. noadsense In occasione della Wellness Cup, Adriana Volpe e Anna Falchi si sono scattate un selfie che ha fatto impazzire i follower di entrambe le conduttrici sommerse, in pochissimo tempo, di like ed elogi.-- Il mondo dello spettacolo è sceso in ...

Pamela Prati gate - Anna Falchi spiazza tutti : 'Le agenzie creano casi di gossip' : Poco prima dell'ospitata di questa sera di Pamela Prati a Live, non è la D'Urso, è trapelata una notizia davvero scoppiettante. La showgirl Anna Falchi si è fatta intervistare a "Un giorno da ascoltare" ed ha rivelato delle cose molto interessanti in merito al Pamela Prati gate. L'attrice, infatti, ha detto di conoscere molto bene la vicenda. In tutti questi mesi ha avuto la possibilità di documentarsi molto bene. Proprio per questo motivo, ha ...

Mondiale femminile - Anna Falchi : “invidiosa dei fisici delle calciatrici” : Il Mondiale femminile sta regalando grande spettacolo, Anna Falchi, tifosa della Lazio, a Radio Cusano Campus, ha parlato della competizione: “Non amo molto vedere le donne che giocano a calcio perché sono poco femminili chiaramente però mi sto appassionando a questa nazionale femminile che sta regalando più emozioni di quella al maschile: all’inizio ero scettica ma ora non posso fare a meno di seguirle e riguardo le polemiche ...

Anna Falchi su Pamela Prati : "So chi c'è dietro" : Intervenuta ai microfoni di Un Giorno da Ascoltare con Misa Urbano e AriAnna Caramanti su Radio Cusano Campus, Anna Falchi è tornata a dire la sua sul caso Pamela Prati:“Conosco molto bene il caso, lo sto seguendo anche se non attentamente, so chi c’è dietro. Mi sembra di capire che Pamela Prati abbia questa abitudine ormai da anni di inscenare finti matrimoni, come fece con Max Bertolani il suo storico ex, anni fa. Sta di fatto che la verità ...

Pamela Prati - che bordate da Anna Falchi : «Mark Caltagirone non esiste» : Pamela Prati è sulla bocca di tutti. Il nozze gate con Mark Caltagirone ha per forza di cosa attirato l’attenzione dello show business italiano. A parlare oggi, lanciando anche qualche bordata, è Anna Falchi. Intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora, con grande naturalezza, ha espresso le sue idee sulla vicenda.«Il matrimonio di Pamela Prati? L’idea che mi sono fatta è che le sia sfuggita di mano la situazione: ha ...

Anna Falchi e le frecciatina a Pamela Prati e Antonella Clerici : Anna Falchi si racconta senza filtri, svelando tutta la verità sul rapporto con gli ex e punzecchiando Antonella Clerici e Pamela Prati. A Un Giorno da Pecora la modella si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piuttosto forti sulle sue colleghe. “La Prova del Cuoco? Elisa Isoardi, personalmente, mi piace più della Clerici. Lei è sobria, mentre la Clerici era un po’ sopra le righe”. --Infine, come tanti altri vip, da Federica Panicucci a ...

Anna Falchi in confidenza : le parole sugli ex Fiorello e Max Biaggi : Anna Falchi senza freni: le parole sugli ex Max Biaggi e Fiorello, l’opinione su Elisa Isoardi e Antonella Clerici e il commento sul possibile ritorno in tv Anna Falchi, ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, condotto da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro, ha concesso una simpatica e curiosa intervista, spaziando su diversi argomenti. […] L'articolo Anna Falchi in confidenza: le parole sugli ex Fiorello e Max Biaggi ...

Anna Falchi : “Lotito non mi saluta - vuole essere l’unico simbolo della Lazio” : “Lotito? Quando lo vedo neanche mi saluta, è in competizione con me perché vuol esser l’unico simbolo della Lazio. E invece il vero simbolo dei biancocelesti sono io, è ovvio!“. A parlare è Anna Falchi, celebre showgirl e tifosa biancoceleste, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. LEGGI CALCIOWEB PER essere SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...