Veneto | la popolazione torna a crescere dopo tre anni grazie alle migrazioni

(Di domenica 30 giugno 2019) Mentre in Italia lasi abbassa, inriprende atredi declino, nella regione il contatore demografico ha segnato 5mila abitanti in più, portando laresidente a 4 milioni e 910 mila. A contrastare il declino demografico, che ha portato ila perdere 22.559 abitanti in tre, non sono le nascite, ma le: secondo gli ultimi dati dell’Ufficio di Statistica della regione, ilto ad essere attrattivo. Vuol dire che calamita nuovi residenti da altre regioni (3.804 solo nel 2017) e dall’estero (25.478 persone nel 2017). Sono solo quattro le regioni che in Italia registrano un saldo positivo nella variazione della: il, con un 1,1 abitante in più ogni mille, l’Emilia-Romagna e la Lombardia (ciascuna con 2/1000 in più) e il Trentino Alto Adige (più 4,1 abitanti per mille). Tutte le altre regioni ...

