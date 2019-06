Rage 2 | svelate le Sfide della Zona Devastata di luglio

eurogamer

(Di domenica 30 giugno 2019) Bethesda ha svelato il programma delledi2 del mese di. Grazie ai nuovi obiettivi i giocatori potranno prendere parte a missioni settimanali e ottenere esclusive ricompense come il veicolo Armadillo e la skin per fucile a pompa "Apparizione".Come riporta il sito ufficiale, il primo set diriguarda l'evento "Bruco dell'Ozono" composto in tre parti e che si concluderà l'11. Ogni fase garantirà ricompense uniche, ecco i dettagli: Fase 1 (dal 28 giugno al 1°): allontana il verme! Leggi altro...