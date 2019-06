La Juve | aspettando de Ligt | continua il suo restyling in difesa con Pellegrini

Mercato Juve ntus : aspettando Icardi - dall’Inter arriva un altro nome : Mercato Juventus – In attesa che si sblocchi la trattativa relativa al possibile passaggio di Mauro Icardi in bianconero, dall’Inter arriva un altro nome , che ha a che vedere con le cose di campo, ma che non è un calciatore. A riportare la notizia è il maggior quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. La […] More

Juve : aspettando la decisione di Rabiot - il sogno rimarrebbe Pogba : La rosa della Juve ntus, giudicata di grande spessore a inizio stagione, con il passare dei mesi ha mostrato delle lacune, tali che hanno portato la squadra all’eliminazione ai quarti di Champions League ad opera dell’Ajax, formazione di minore livello tecnico ed economico. La dirigenza della Continassa, l’estate scorsa ha acquistato Cristiano Ronaldo, proprio per avere più opportunità di successo in Europa, ma ora i risultati dicono che, ...

Conte si sarebbe preso del tempo prima di replicare alla Roma : starebbe aspettando la Juve : In queste ore l'argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus è quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, nonostante le parole del tecnico livornese e di Andrea Agnelli in molti pensano che la sua conferma non sia poi così scontata. Per questo motivo proseguono le voci che accostano alla panchina della Juve i nomi di Pep Guardiola e Antonio Conte. Il tecnico salentino a giugno probabilmente tornerà in pista e troverà ...