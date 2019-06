Milano Pride di lotta | contestato Salvini | Carola è la nostra unica Capitana

Come è andato il Gay Pride a Milano : Una sfilata con forti connotazioni politiche, tra prese in giro del vicepremier Matteo Salvini e sostegno ai migranti. Ad aprire il corteo del Pride, a cui secondo gli organizzatori hanno partecipato 300 mila persone, sono stati lo striscione "La prima volta fu rivolta" e un carro dedicato ai migranti per sostenere chi scappa da Paesi dove la comunità Lgbt è discriminata. Sul carro c'è anche uno striscione dove si ...

Il manichino di Salvini sfila al Milano Pride : Si è svolta lungo le vie del centro la parata del Milano Pride partita nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale. Il corteo si concluderà con un concerto in Piazza Venezia. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze. Al Pride anche il manichino di Matteo Salvini. Il suo creatore: "Temevo me lo sequestrassero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...

Milano Pride - al corteo anche le coperte termiche dei migranti. Sala : “Strada per i diritti ancora piena di ostacoli” : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Milano Pride - il corteo sfila con i colori arcobaleno dei diritti Lgbt e con l’oro delle coperte termiche dei migranti : Bandiere arcobaleno e oro sventolano alla manifestazione dell’orgoglio Lgbt che sta sfilando per le vie del capoluogo lombardo in occasione del Milano Pride. “La prima volta fu rivolta“, si legge nello striscione che apre il corteo: l’edizione 2019 celebra il cinquantesimo anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione Lgbt. Quest’anno, nella bandiera simbolo dei ...

Milano Pride - sfilano anche esponenti M5s. Polemiche al corteo : “Incoerenti - sciolgano alleanza con Lega razzista” : “Se il M5S vuole essere coerente, dovrebbe sciogliere l’alleanza con la Lega che è un partito razzista”. La presenza del Movimento 5 Stelle al Pride di Milano ha creato Polemiche all’interno del corteo milanese. L’accusa principale è quella della “complicità” con le politiche a difesa della “famiglia tradizionale” della componente leghista del governo. Un’accusa alla quale l’eurodeputata Eleonora Evi, in piazza insieme alla consigliera ...

Milano - Gay Pride 2019 : il programma - il percorso e tutti i dettagli : Milano, Gay Pride 2019: il programma, il percorso e tutti i dettagli Partenza alle 16 dalla stazione Centrale, per il Milano Pride 2019. Alla fine dell'evento, che attraversa corso Buenos Aires, un concerto con Baby K tra i tanti artisti sul palco Parole chiave: ...

Bacio fra Kate e Meghan : il murales di Tvboy per il Milano Pride : Kate Middleton e Meghan Markle, vestite da sposa, si baciano, in "The Royal kiss", il nuovo murales dell'artista conosciuto come Tvboy, comparso a Milano, in piazza Oberdan e dedicato "all'amore unviersale" in occasione del Milano Pride, in scena fino al 29 giugno. "Oggi ho scelto di essere a Milano per dare, attraverso questo murale, il mio supporto nella diffusione di un messaggio di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di ...

GAY PRIDE Milano 2019/ Programma : critiche per gli sponsor della parata Lgbt : Gay PRIDE MILANO 2019, Programma e percorso dell'evento di oggi 29 giugno: piovono critiche per gli sponsor, nel mirino Just Eat e Deliveroo.

Milano Pride 2019 : Olimpia Zagnoli colora Piazza Liberty : Milano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyMilano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyMilano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyIn occasione del Milano Pride 2019, Olimpia Zagnoli ha creato per Apple un’installazione per celebrare diversità e inclusione. La macro-illustrazione ricopre per tutta la giornata del 29 giugno i gradini di Piazza Liberty, che abbandonano per la prima volta la sobria roccia beola ...

Gay Pride 2019 : al via la parata di Milano. DIRETTA : Gay Pride 2019: al via la parata di Milano. DIRETTA E' il giorno della manifestazione LGBT+ in tutta Italia. Nel capoluogo meneghino una delle principali parate, tra striscioni arcobaleno e musica. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Parole chiave: ...

Milano Gay Pride 2019/ Programma e percorso : nastro per Carola e carro migranti : Milano Gay Pride 2019, Programma e percorso dell'evento di oggi 29 giugno: evento finale con concerto, Baby K tra i tanti artisti sul palco.

Milano Pride - da Deliveroo a Just Eat : critiche per gli sponsor della parata Lgbt. ‘Ama chi vuoi - basta che ti lasci sfruttare’ : C’è Deliveroo che ha coniato l’hashtag #DeLoveroo, Just Eat che tappezza la metro di Porta Venezia con lo slogan “Abbiamo fame di diritti”. Amazon che per l’occasione è diventata “Glamazon”, Vodafone, Google e Aon che colorano i rispettivi loghi di arcobaleno. Tutto per la Pride week, la settimana dell’orgoglio Lgbt che si chiuderà sabato 29 giugno con la grande parata per le vie di Milano. “Si permette alle aziende di dire ‘ama chi ...

Milano Pride 2019 : «Siamo tanti - siamo forti» : Diverso. Aggettivo maschile che ha assunto un2019;accezione negativa. Ci sono vocabolari che lo definiscono come: un2019;identità, una natura nettamente distinta rispetto ad altre persone o cose. Il diverso fa paura. Significherebbe: volto in altra direzione, alieno, lontano. Invece sentite come risuona diversità. Sostantivo femminile che forse per questa sua natura riesce a generare valori più positivi. Se va male è ...

Milano - Gay Pride 2019 : il programma - il percorso e tutti i dettagli : Milano, Gay Pride 2019: il programma, il percorso e tutti i dettagli Sabato 29 giugno, appuntamento alle 15 alla stazione Centrale, per il Milano Pride 2019. Alla fine dell'evento, che attravererà corso Buenos Aires, un concerto con Baby K tra i tanti artisti sul palco Parole chiave: ...