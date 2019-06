LIVE Germania-Svezia 1-2 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | Blackstenius porta

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50 SEGER PRIMA TIRA IN, SCHULT SI SUPERA E PARA, MA LA PALLA RESTA IN AREA DI RIGORE, ALLORAE’ BRAVISSIMA A FARSI TROVARE NEL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO, ANDANDO A SEGNO CON IL SINISTRO!!! 48′ GOOOOOOOOOOOOOL!!!!! LAPASSA IN VANTAGGIO!!!! 47′ Arriva subito una sostituzione per la: Dallman ha lasciato il campo alla fuoriclasse Marozsan. 46′ SI RICOMINCIA! 19:32 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 19:29 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per scoprire quale tra queste due squadre raggiungerà l’Olanda in semifinale. 19:26 I primi 45′ di gioco sono stati id altissimollo, nonostante il forte caldo le due squadre hanno giocato al massimo delle proprie possibilità. In particolar modo i venti minuti iniziali hanno ...

VieriCapretta : RT @UEFAcom_it: Ceballos e Vallejo in conferenza ?? Segui l'avvicinamento a Spagna-Germania con il nostro LIVE da Udine ?? - UEFAcom_it : Ceballos e Vallejo in conferenza ?? Segui l'avvicinamento a Spagna-Germania con il nostro LIVE da Udine ??… - zazoomblog : LIVE Germania-Svezia 1-1 Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: inizia il secondo tempo che la battaglia contin… -