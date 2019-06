James | «Il mio futuro? Dipende dal Real Madrid»

James : “Non so dove giocherò. Il mio unico pensiero è la Copa America” : Dopo la vittoria della Colombia sul Paraguay per 1-0, di ieri sera, James Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli: “Il mio italiano? È pessimo. Non so dove giocherò la stagione 2019-20. In questo momento il mio unico pensiero è la Copa America. Preferisco rimanere tranquillo. Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto ed io da qui non posso far nulla. Contatti ...

De Laurentiis : “Ancelotti vuove James - Manolas e Lozano? Napoletani - fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” : De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…”. Il presidente del Napoli ha rilasciato un’ intervista al Corriere della Sera. Vi proponiamo alcuni passaggi. De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, ...

Radio Kiss Kiss Napoli - l’intervista di ADL su vari temi : “Il mio regalo ai tifosi la doppia sfida col Barcellona! James un desiderio di Ancelotti - l’alternativa è Lozano. Manolas? A quella cifra…” : L’intervista di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli A Radio Kiss Kiss Napoli è intervento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Queste le sue dichiarazioni: Si inizia dalle voci su un possibile doppio confronto negli Stati Uniti con il Barcellona: “Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli lo scorso anno, ad un certo punto non ho potuto più parlare ...

James Rodriguez : “Non so ancora niente del mio futuro. Penso alla Nazionale” : James Rodriguez, il sogno nel cassetto del Napoli, che tenta in tutti i modi di strapparlo al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria della sua Colombia contro l’Argentina in coppa America, in cui si è reso protagonista di un mirabile gesto tecnico ai danni di Messi. Hai tempo per pensare al Real Madrid? “No, davvero non so ancora niente ” alla domanda sul suo futuro e se tornerà a ...

