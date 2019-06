Il M5S se l’è presa molto per una mancata inquadratura a Di Maio

Armi all’Arabia Saudita - ok della Camera alla mozione Lega-M5S per chiedere lo stop all’export verso Riyad ed Emirati : E’ stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5s-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen. Il testo è passato con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 astensioni. L'articolo Armi all’Arabia Saudita, ok ...

Armi all’Arabia Saudita - mozione Lega-M5S per chiedere lo stop all’export di bombe verso Riyad ed Emirati : La maggioranza Lega-M5s alla Camera ha chiesto al governo di “sospendere le esportazioni di bombe d’aereo, missili e la loro componentistica che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen“. La mozione, presentata dai due gruppi politici e che dovrebbe essere votata a Montecitorio nei ...

Armi - M5S : ‘Stop all’export agli Stati che violano diritti umani. Sottoporre vendita a controllo del Parlamento - c’è nostro ddl’ : Il Regno Unito ha fatto la sua parte. Ora tocca all’Italia, che deve dotarsi di una legge che garantisca la “sovranità del Parlamento sul controllo della vendita di Armi a Paesi in conflitto”. Dopo che il governo britannico ha sospeso le forniture all’Arabia Saudita a causa delle violazioni del diritto internazionale commesse nella guerra in Yemen, il M5s annuncia la presentazione di un ddl sullo stop all’export di ...

Acqua - l’ente che rifornisce il sud diventa spa. M5S : “Ma i soci saranno solo pubblici”. Scontro con i comitati locali : C’è chi la vede una vittoria e chi la strada maestra per arrivare alla privatizzazione dell’Acqua. In attesa che venga approvata la legge sull’Acqua pubblica attualmente all’esame della commissione Ambiente della Camera, a far discutere è l’articolo 24 del decreto Crescita, che completerebbe il processo di liquidazione (ormai in corso da 8 anni) dell’Eipli, l’ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ...

Contratto di governo : in un anno l’esecutivo LegaM5S ha mantenuto circa una promessa su dieci : Solo il 12% degli impegni sanciti dal Contratto di governo è stato portato a termine ad un anno dall'insediamento dell'esecutivo di Lega e Movimento 5 Stelle a palazzo Chigi. Un progetto di fact-checking di Pagella Politica ha dimostrato che al momento è stata mantenuta una promessa ogni dieci giorni, un ritmo con il quale, se mantenuto, a fine legislazione si arriverà a rispettare il 60% del Contratto.

Europee 2019 - Nogarin resta fuori dal Parlamento di Strasburgo : l’ex sindaco è terzo ma il M5S conquista solo 2 seggi : Filippo Nogarin non ce l’ha fatta. L’ex sindaco di Livorno del Movimento 5 stelle non è riuscito a farsi eleggere al Parlamento europeo, complice il crollo generale del movimento nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Toscana, regione di Nogarin, i Cinquestelle hanno preso solo il 12,68%. L’ex sindaco aveva deciso di non correre per il secondo mandato per potersi candidare alle Europee. Alla fine è arrivato terzo ...

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5S resta primo partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

Milano - Salvini al seggio : “Mi interessa l’Europa - in Italia non cambia nulla”. Poi avverte il M5S : “Da domani stop insulti” : “Questa è un certezza, che da domani tutti la smettano di attaccare, insultare, criticare e si lavori rispettando il lavoro degli altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini dopo aver votato per le europee a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se dopo la tornata elettorale si augura che nel governo si torni d’amore e d’accordo. Elezioni 2019 | Di ...

M5S e Lega : che differenze sull’Europa? Ci scrive il Fatto : Al direttore - Si è conclusa una campagna elettorale che dovrebbe passare alla storia come la peggiore che sia stata mai condotta, una campagna di carattere allusivo (un parlare a nuora perché suocera intenda): si è parlato, quasi sempre e confusamente dell’Italia, alludendo implicitamente all’Europ

M5S - Casaleggio : “Con l’esempio siamo riusciti ad arrivare al governo - ma la marcia ancora lunga” : “Con l’esempio siamo riusciti ad arrivare al governo. Il vero cuore del M5s siete voi, noi, con le nostre proposte dal basso. Le persone che si svegliano la mattina per cambiare un mondo che non ci rappresenta. Lo facciamo noi, in prima persona, non prendendo privilegi che non ci appartengono, non cercando di pensare che siamo al di sopra delle regole”. Lo ha detto il presidente dell’associazione Rousseau, Davide ...

Nomine sanità - ok all’emendamento M5S ‘anti raccomandati’. Ma la Lega si astiene : “Il testo è palesemente incostituzionale” : L’emendamento del M5s è passato in commissione Affari Sociali della Camera, ma con i soli voti dei grillini perché la Lega si è astenuta. E’ sul decreto Calabria che si consuma l’ultimo attrito tra le due anime del governo gialloverde. La proposta di modifica presentata dalla deputata 5 Stelle Dalila Nesci punta a togliere la discrezionalità dei presidenti delle Regioni sulle Nomine dei dirigenti sanitari. Martedì il ...

Chi è Dino Giarrusso - l’ex de “Le Iene” candidato alle Europee dal M5S : Dino Giarrusso (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) I responsabili del programma televisivo Le Iene hanno scritto una nota sul sito della trasmissione per invitare Dino Giarrusso, il loro ex inviato oggi candidato al parlamento europeo con il Movimento 5 stelle, a smetterla di vestirsi come faceva un tempo. “Dino rimetti la divisa nell’armadio!”, si legge nell’intervento. “L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ...