Carola Rackete arrestata con l' accusa di favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

Sea Watch in porto a Lampedusa - l’applauso alla capitana Carola Rackete : Agenzia Vista (Agenzia Vista) Lampedusa, 29 giugno 2019Sea Watch in porto a Lampedusa, l'applauso alla capitana Carola RacketeIl momento dell'attracco nel porto di Lampedusa della Sea Watch 3. La capitana Carola Rackete è stata accolta da un applauso. /courtesy Twitter Sea Watch ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Sea Watch 3 sbarco migranti ...

Da “sbruffoncella” a “fuorilegge” : come cambia la narrazione di Salvini su Carola Rackete : Matteo Salvini sceglie le parole con una cura eccezionale. Quando Carola Rackete della Sea Watch dichiarava che avrebbe violato il divieto di entrare in acque italiane e faceva seguire i fatti alle parole, per Salvini era una "sbruffoncella". Adesso però è diventata una "comandante fuorilegge": che cosa è cambiato nella rappresentazione che Salvini vuole dare?Continua a leggere

Sea Watch - De Falco : “Meloni? Affondi lei la nave se ha il coraggio. Carola Rackete? L’ho apprezzata tantissimo” : “Caso Sea Watch? Mi trovo a Lampedusa e sto vivendo questi momenti con frustrazione. Molti dimenticano che ci sono le convenzioni di Amburgo e Solas che impongono determinati comportamenti ai comandanti delle navi. E gli Stati, aderendo a queste convenzioni, hanno sottoscritto una chiarissima limitazione della propria potestà legislativa”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc da ...

Sea Watch - il video della manovra criminale di Carola Rackete a Lampedusa : motovedetta schiacciata - è panico : Un'azione temeraria, quella di Carola Rackete, "un comportamento criminale" secondo Matteo Salvini, che su Facebook ha pubblicato il video della manovra che ha portato all'attracco della Sea Watch al molo di Lampedusa. È l'1.30 tra venerdì e sabato, e la capitana tedesca decide che è il momento di f

La Gdf contro Carola Rackete - "ci ha schiacciati sulla banchina - abbiamo rischiato di morire" : L’ultima disobbedienza di Carola Rackete poteva avere conseguenze gravi per l’incolumità della Guardia di Finanza. Dinanzi alla decisione della comandante della Sea Watch di riaccendere i motori e dirigersi verso il porto, i finanzieri hanno intimato per tre volte l’alt. Ma lei lo ha ignorato. La motovedetta della Gdf ha tentato di frapporsi fra la banchina e la nave per impedire l’attracco, ma anche in questo caso ...

La Sea Watch 3 ha attraccato : arrestata Carola Rackete : Si chiude per il momento il caso Sea Watch 3. La nave della Ong tedesca infatti è approdata a Lampedusa