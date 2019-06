Valve si scusa per le incomprensioni sul gioco dei saldi estivi

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019)ha fatto un passo indietro riguardo il famigeratodeidi Steam che ha generato tante polemiche tra sviluppatori e pubblico.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net infatti, ilSteam Grand Prix doveva essere un semplice escamotage per permettere di accumulare punti da poter spendere durante gli acquisti nei, ma nella realtà dei fatti si è rivelato un'idea macchinosa e poco chiara che non ha fatto altro che generare confusione e situazioni peculiari come per esempio rimozioni in massa di giochi dalla lista dei desideri, pratica che ha danneggiato in particolare gli sviluppatori indipendenti.Visto il risultato, Steam enon hanno potuto che ammettere l'errore commesso e redigere un regolamento più chiaro aggiornando il. Per quanto si sia ricorso ai ripari, il danno è stato comunque fatto, e a testimonianza vi sono le lamentele di moltissimi ...

