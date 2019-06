Stasera in TV Rai Programmi 28 giugno | Una coppia modello e la Grande

L'Angelo della Vendetta : Il Film Stasera su Rai 2 : Un thriller tedesco basato su uno dei romanzi bestseller della scrittice Nele Neuhaus. In onda questa sera alle 21.20 su Rai Due.

Stasera in tv - Rai/ Programmi 27 giugno : Don Matteo 11 e guida canali minori : Stasera in tv Rai, Programmi 27 giugno 2019: su Rai 1 Don Matteo 11, su Rai 2 la semifinale dell'Europeo U21 Francia Spagna e su Rai 3 il film In Her Shoes

In Her Shoes - Cameron Diaz e Toni Collette sorelle Stasera su Rai 3 : Una commedia amara e non superficiale firmata dal compianto Curtis Hanson, regista di L. A. Confidential.

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Diletta Leotta - Barbara D’Urso e Bobo Vieri Stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento con lo show condotto dal giornalista Enrico Lucci. Gli sfidanti di stasera saranno Diletta Leotta, Barbara D’Urso e Bobo Vieri.

Stasera in TV - Rai/ Programmi oggi 26 giugno : Superquark - Chi l'ha visto e film : Stasera in TV, Rai: ecco quali saranno i Programmi che andranno in onda oggi, mercoledì 26 giugno 2019, tutte le proposte della prima serata.

Superquark 2019 : servizi e anticipazioni di Stasera 26 giugno su Rai 1 : Superquark 2019: servizi e anticipazioni di stasera 26 giugno su Rai 1 Questa sera, 26 giugno, andrà in onda la prima puntata di Superquark 2019. Piero Angela, in compagnia di numerosi studiosi, fisici, scienziati e antropologi, continuerà a stupirci e a tenerci incollati allo schermo con il suo programma di divulgazione scientifica. Durante la prima puntata, andremo alla scoperta del fantastico mondo dei primati, grazie al documentario ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 26 giugno 2019. Su Rai2 «Un’estate in Provenza» : Un'estate in Provenza Rai1, ore 21.25: SuperQuark – Nuova Edizione Riparte la nuova stagione di SuperQuark, il programma di divulgazione scientifica di Piero Angela. Ad aprire la puntata, il primo episodio della straordinaria serie della BBC Dinasty sugli scimpanzé. Con Alberto Angela si andrà poi al Museo Archeologico di Napoli, dove la bellissima collezione di statue di bronzo ritrovate nella Villa dei Papiri saranno il pretesto ...

Stasera in tv - Rai/ Programmi 25 giugno : la storia di Woodstock e guida canali minori : Stasera in TV Rai, ecco tutte le proposte di oggi martedì 25 giugno 2019: tanti film, documentari e serie TV in replica per grandi e piccini.

Woodstock - Rita racconta : Stasera su Rai 2 : Rai 2 celebra i 50 anni dello storico concerto di Woodstock con un appuntamento speciale condotto da Rita Pavone.

The Resident : trama e anticipazioni prima puntata Stasera su Rai 1 : The Resident: trama e anticipazioni prima puntata stasera su Rai 1 Sulla scia di The Good Doctor, arriva su Rai 1 la serie tv statunitense prodotta da Fox. Questa sera, 25 giugno, andrà in onda la prima puntata della prima stagione di The Resident, serie televisiva ambientata, ancora una volta, in un ambiente ospedaliero. La fiction nasce dalla mente di Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi e vede come protagonisti Matt Czuchry, ...

Cartabianca : ospiti e anticipazioni di Stasera su Rai 3 con Bianca Berlinguer : CartaBianca: ospiti e anticipazioni di stasera su Rai 3 con Bianca Berlinguer stasera 25 giugno 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda CartaBianca. Il talk show, condotto da Bianca Berlinguer, approda al suo ultimo appuntamento dopo una lunga e intensa stagione. Tra i tanti ospiti, la settimana scorsa in studio sono giunti anche personaggi di spicco del panorama politico italiano come: Carlo Calenda del Pd – Siamo Europei, Antonio ...

The Resident Stasera 25 giugno i primi tre episodi su Rai Uno e in streaming su RaiPlay : Debutterà su Rai Uno questa sera, 25 giugno, alle 21:25 la serie tv The Resident, un medical drama dell'emittente statunitense Fox composto, al momento, da due stagioni e rinnovato per un terzo ciclo di episodi. Rispetto ad altre serie medical, The Resident cerca di mostrare il lato oscuro del sistema sanitario statunitense, caratterizzato anche da episodi di malasanità, intrighi e strategie di marketing. Lo show mostra al pubblico le dinamiche ...