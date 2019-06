Softball | Europei 2019 | le convocate definitive dell’Italia Melany Sheldon e Fabrizia

Softball - Europei 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Programma - orari - tv e streaming : Non manca molto al debutto dell’Italia agli Europei di Softball, appena un paio di giorni: l’inizio è infatti fissato per domenica 30. Sarà una manifestazione continentale importante per le azzurre, che dovranno assicurarsi la parte alta della classifica al fine di arrivare al torneo che qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il vero grande obiettivo delle nostre rappresentanti. In Repubblica Ceca sembra destinato a rinnovarsi il ...

Softball - Europei 2019 : le favorite. “Solito” duello Italia-Olanda - ma occhio alla temibile Repubblica Ceca : La storia degli Europei di Softball che cominceranno, tra due giorni, in Repubblica Ceca, sembra destinata a essere sempre la stessa: Italia contro Olanda, un duello praticamente eterno nella storia di questo sport e anche nel suo fratello putativo, il baseball. Certamente le azzurre e le olandesi hanno il maggior tasso di qualità in squadra. L’Italia porta in scena una versione riveduta e aggiornata del roster che tanto ha fatto bene ai ...

Softball - Europei 2019 : il regolamento della manifestazione. Formula molto articolata - in palio sei posti per il pre-olimpico : Siamo ormai molto vicini al via dell’edizione 2019 degli Europei di Softball, che dal 30 giugno al 6 luglio metteranno di fronte le migliori formazioni del Vecchio Continente tra la Repubblica Ceca e la Polonia, per una settimana ricca di partite. molto intenso infatti il regolamento, con il torneo che si aprirà con una prima fase a gironi, quattro per la precisione, tre dei quali a sei squadre, mentre il gruppo D sarà composto da cinque ...

Softball - Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Greta Cecchetti ed Erika Piancastelli guidano il gruppo azzurro : Si avvicina il tempo degli Europei di Softball 2019, in cui l’Italia ricoprirà, inevitabilmente, un ruolo da favorita assieme all’Olanda. Sebbene ancora la lista delle convocate non sia stata ridotta da 19 unità alle 17 delle quali il manager Enrico Obletter disporrà in Repubblica Ceca, andiamo a scoprire tutte le nostre giocatrici candidate per quei posti. ANDREA HOWARD: classe ’99, è da tempo nel giro delle nazionali ...

Softball - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Cominceranno dal prossimo 30 giugno, e termineranno il 6 luglio, gli Europei di Softball 2019, che avranno luogo tra la Repubblica Ceca e la Polonia. E’ pronto a rinnovarsi il classico duello tra Italia e Olanda, una costante storica tanto del Softball quanto del baseball. Sono loro le due selezioni favorite per la vittoria finale, anche se non sono le sole a poter godere delle possibilità di far bene. La Repubblica Ceca, infatti, è emersa ...

Softball - Europei 2019 : le convocate dell’Italia per il raduno. 19 giocatrici presenti - partiranno in 17 per la Repubblica Ceca : Sono state diramate le convocazioni effettuate dal manager dell’Italia, Enrico Obletter, in vista degli Europei di Softball in programma a Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 30 giugno al 6 luglio. L’avventura delle nostre giocatrici comincerà il 20 con il raduno, cui parteciperanno 19 giocatrici. Questo l’elenco delle chiamate da Obletter. Va ricordato che nella composizione finale della squadra ci dovranno essere 17 giocatrici, ...