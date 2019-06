Picchia donna con un bastone | arrestato un nigeriano

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Giorgia Baroncini Un 33enne irregolare, in preda ad un inspiegabile raptus, ha preso a bastonate una signora alla fermata dell'autobus. Poi si è scagliato contro gli agenti Armato diha iniziato a colpire unain attesa alla fermata dell'autobus. È successo a Bari dove un 33enne, in preda ad un inspiegabile raptus, ha preso a bastonate una signora in pieno giorno. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri in pieno centro città mentreva la. Alla vista degli agenti, il 33enne ha tentato la fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento però è stato bloccato e disarmato a fatica: per cercare di sfuggire all'arresto, l'uomo ha infatti sferrato calci e pugni ai militari, causando loro alcune lesioni. La vittima dell'aggressione, una 55enne impiegata di Bari, è stata trasportata in ospedale e ...

