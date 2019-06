Google Stadia è progettata per un utilizzo domestico

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019)è stata la rivelazione dell'anno, ovvero l'entrata dinel competitivo mercato videoludico con un servizio interamente votata al gaming in streaming.Come riporta Playcrazygame emergono ulteriori dettagli su come si comporterà il servizio di, in particolare ora sappiamo cheè stataper uncasalingo, e non in movimento.Questo significa dunque che non sarà supportato unin 4G in movimento, mentre la possibilità dello streaming in 5G sarà introdotta solamente in seguito. Ma anche in questo caso, riferisce Phil Harrison, vice presidente e general manager di, anche questa connessione sarà orientata verso unpiuttosto che mobile.Leggi altro...

