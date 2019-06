Francia | dalla Cassazione arriva l' ok allo stop delle cure per Vincent Lambert

Calciomercato - dalla Francia : riunione segreta per Griezmann al Barcellona : Sembra proprio solo un conto alla rovescia per l’annuncio del passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona, i blaugrana sono pronti a piazzare un colpo veramente importante per l’attacco. Come riferisce l’Equipe la scorsa settimana sarebbe andata in scena una riunione segreta fra i dirigenti del club blaugrana e l’entourage del calciatore per chiudere l’operazione, dal 1 luglio la clausola rescissoria del ...

Elton John ha ricevuto la Legion D’Honneur dalla Francia - Macron : “Genio della melodia” : Durante una cerimonia all'Eliseo di Parigi, Elton John ha ricevuto la Legion D'Honneur, il più alto riconoscimento civile dello Stato francese. Il presidente Emmanuel Macron, nel conferire il prestigioso titolo al cantautore 72enne britannico, lo ha definito "genio della melodia" e lo ha riconosciuto come uno dei primi insigniti del mondo LGBT. Il titolo gli è stato conferito a seguito dell'opera della Elton John's AIDS Foundation, da sempre in ...

Scherma - Europei 2019 : amaro quarto posto per le sciabolatrici - sconfitte ancora dalla Francia : Le azzurre si devono accontentare del quarto posto nella gara a squadre della sciabola agli Europei 2019 di Scherma. A Düsseldorf (Germania) si ripete il copione della scorsa edizione, con l’Italia sconfitta nella finale per il bronzo dalla Francia, che questa volta ha prevalso con il punteggio di 45-42. Il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia vede sfumare all’ultimo la medaglia, in un ...

Formula 1 – La Mercedes inizia a ‘barcollare’? Wolff ammette : “a Montreal primi campanelli d’allarme - ecco cosa ci aspettiamo dalla Francia” : Toto Wolff, i campanelli d’allarme di Montreal e la battaglia del Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes alla vigilia del Gp di Francia Un nuovo weekend di gara di Formula 1 è pronto a partire: domani i piloti saranno protagonisti del giovedì dedicato a fan stampa sul circuito di Paul Ricard, per poi concentrarsi da venerdì mattina sul lavoro da svolgere a bordo delle loro monoposto per le prove libere del Gp di ...

Formula 1 – Vettel riparte dalla Francia : le parole del ferrarista in vista della gara al Paul Ricard : Vettel pronto a lasciarsi alle spalle la delusione di Montreal: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà sicuramente a caccia ...

Mercato Juventus - la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Paratici ha incontrato il club! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato. Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky Sport”, Paratici avrebbe incontrato il Lione per parlare di Ndombele. Il centrocampista francese, rappresenterebbe la prima alternativa a Pogba o Milinkovic Savic. Il Lione valuta il giocatore circa 70 milioni […] More

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ Rumors dalla Francia : 'Rifiutati 20 mln l'anno' : GUARDIOLA nuovo ALLENATORE JUVENTUS? Ultime indiscrezioni di Eurosport Francia, Pep avrebbe rifiutato un'offerta di Agnelli da 20 milioni d'ingaggio

12 bambini orfani di jihadisti francesi dell’ISIS sono stati trasferiti dalla Siria alla Francia : Lunedì il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha detto che 12 bambini rimasti orfani di genitori che si erano uniti allo Stato Islamico (o ISIS) in Siria sono stati riportati in Francia. I bambini, tutti con meno di

Calciomercato Juventus - dalla Francia : Marcelo via dal Real - bianconeri attenti : Calciomercato Juventus – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy. E’ l’Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l’arrivo del laterale francese ...

Papa Francesco - il cardinale africano Sarah e il retroscena clamoroso dalla Francia : "Come gli rema contro" : A fianco di Papa Francesco c'è chi lavora ai fianchi per sottrargli il posto. Si chiama Robert Sarah, il cardinale africano che a Roma lavora per Bergoglio, a capo della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ma che in Francia è tra i principali oppositori delle sue idee.

Dalla Francia : la Juventus avrebbe presentato un'offerta per Ndombele : L'attesa principale dei tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente l'ufficializzazione del nuovo tecnico, che potrebbe arrivare ad inizio della settimana prossima. I nomi più chiacchierati sono sempre i soliti, si va da Sarri a Simone Inzaghi, fino ad arrivare a Klopp e Pochettino, anche se sembrano in risalita le quotazioni di Guardiola del Manchester City. Indipendentemente però da chi sarà il prossimo tecnico bianconero, la dirigenza ...

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Gajser vola in testa in gara-2 - Cairoli caduto è 18° a 10' dalla conclusione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP. Il Mondiale Motocross è pronto a scrivere il suo settimo capitolo, al termine di un filotto (comprendente anche Lombardia e Portogallo) che chiudono tre settimane davvero intense. In questo primo scorcio di campionato il duello tra il nostro Tony Cairoli e lo sloveno Tim Gajser ha impreziosito un campionato che, anche in questo fine settimana, è ...

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Moto3 - Risultato GP Francia 2019 : John McPhee vince di un soffio su Dalla Porta - terzo Canet - out Antonelli : Dopo la pole position arriva anche la vittoria per il britannico John McPhee (Honda Petronas) nel Gran Premio di Francia 2019 di Moto3. Il pilota con il numero 17 sul cupolino centra a Le Mans il suo secondo successo in carriera alla gara numero 122, dopo un bellissimo finale nel quale ha avuto la meglio di ben 11 compagni di fuga. Alle sue spalle, ad appena 106 millesimi, il nostro Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) l’ultimo a mollare la ...