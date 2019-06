750esimo della Battaglia di Tagliacozzo | celebrazioni con la presenza del Presidente

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 28 giugno 2019) L'Aquila - Sabato 6 Luglio 2019 ilRepubblica Italiana Sergio Mattarella sarà nella Marsica in occasioneconclusione delleper ilanniversarioditra Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò, avvenuta il 23 agosto del 1268. Nel corsovisita, ilpresenzierà alle ore 10.10, in Piazza Dante Alighieri a, allo svelamento di una statua dedicata allo stesso poeta, per poi recarsi a Scurcola Marsicana dove assisterà all'esecuzione di un brano musicale all'internoChiesa di Santa Maria Vittoria. La mattinata si concluderà ad Avezzano presso il Teatro dei Marsi dove, dalle ore 11:00 alle 11:40 circa, si svolgerà la Cerimonia Ufficiale.