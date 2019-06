Tutta la filiera nucleare francese è a rischio per otto saldature difettose

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019)maledette, ma secondo alcuni in grado di resistere almeno fino al 2025 (ma chi si prende la responsabilità?) rischiano di mandare all’aria il pianoe di mettere in seria difficoltà finanziaria la potentissima (un tempo) Edf, l’Enel d’oltralpe, controllata all’83% dallo Stato e per decenni, dai tempi di De Gaulle in poi, una delle più grandi imprese mondiali del settore, quasi un pezzo di quella “forza d’attacco” che, insieme con la bomba atomica e i Rafale, i cacciabombardieri della Dassault, era il simbolo industriale della “grandeur”.La débacle, se ci sarà, è cominciata con una mail inviata dal nuovo presidente dell’Asn, l’agenzia per la sicurezza delcivile, l’ingegner Bernard ...

