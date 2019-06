Sean Murray | quando abbiamo pubblicato No Man' s Sky ho pensato che stavamo facendo

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Durante un'intervista con GamesIndustry.biz il boss di Hello Games,, ha discusso del lancio del gioco di esplorazione spaziale No Man's Sky e di come sono cambiate le cose dopo la reazione iniziale del pubblico. No Man's Sky è stato vittima di un tremendo clamore, marketing fuorviante e inesperienza dello sviluppatoresi trattava di discutere del gioco prima del lancio. Come forse saprete, il gioco è stato fortemente criticato all'inizio, deludendo molti fan, a causa delle alte aspettative. Ma, quasi tre anni dopo, Hello Games si è riscattata, con grandi miglioramenti, espansioni, correzioni e altro ancora.Dopo l'uscita di No Man's Sky, il team è stato duramente colpito da critiche negative. Per questo motivo, gli sviluppatori di Hello Games sono passati al silenzio radio per un lungo periodo, lavorando tranquillamente a tutto ciò che inizialmente era stato promesso e ...

