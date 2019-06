huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Continua a correre senza pausa il contatore delle donazioni. In meno di ventiquattro ore la raccolta fondi lanciata su Facebook perla Seaa sostenere spese legali eha superato i centodiecimila euro grazie a oltre 6mila donatori.E non è l’unico posto dove donare: un’altradi solidarietà, questa iniziata proprio dalla ong, su un sito di crowdfunding ha superato i 40mila euro, con altri 1300 donatori.“Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate dalla Sea3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia”, è scritto sul post Facebook della Rete Nazionale Antifascista, che ha lanciato la campagna. Ai sensi del decreto sicurezza bis, la comandante Rackete e la ong, che hanno salvato i 42 migranti nel Mediterraneo, rischiano ache ...

giornalettismo : Il #decretosicurezzabis prevede una sanzione da 10mila a 50mila euro per le #ong. Per la #SeaWatch3 sono già stati… - r50 : RT @HuffPostItalia: La gara di solidarietà per aiutare la Sea Watch a pagare le sanzioni: raccolti 150mila euro in meno di 24 ore https://t… - infullscope1 : La gara di solidarietà per aiutare la Sea Watch a pagare le sanzioni: raccolti 150mila euro in meno di 24 ore -