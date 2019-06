Juventus | Sarri intravede i primi problemi | “eredità difficile | sarà difficile ripetersi”

Juventus - il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin : cosa c'è dietro - cosa cambia per Maurizio Sarri : La prima cosa che ci viene da dire su Gigi Buffon che torna alla Juventus (pochissimi dubbi al riguardo) è che sono fattacci suoi. Cioè, ci sono un sacco di informatori, esperti, amici e nemici che insistono - oggi come un anno fa - con la tiritera («Ma perché Buffon non la smette?») e non si rendon

Cuadrado resta alla Juventus. Sarri lo blinda : Juventus – Secondo goal.com Sarri vuole blindare la permanenza a Torino dell’eclettico laterale destro colombiano Cuadrado, facendogli rinnovare il contratto fino al 2021. Cuadrado resta alla Juventus. Sarri blinda il colombiano Per il neo tecnico della Juventus il giocatore rappresenterebbe una pedina in grado di ricoprire tutti i ruoli sull’out destro e, pertanto, di garantire […] More

La nuova Juventus di Sarri : spazio alle ali offensive e Cristiano Ronaldo centravanti : Come è noto, è avvenuto il famoso incontro fra il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: inizialmente previsto a Novarino in Grecia, i due si sono incontrati in Costa Azzurra, ed è stata occasione per entrambi di conoscersi e parlare della nuova Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, da questo confronto è emersa la volontà del tecnico toscano di promuovere un 4-3-3 offensivo, che dovrebbe andare a valorizzare le ali, ...

Cobolli Gigli contro Sarri alla Juventus – l’intervista a TMW Radio : Cobolli Gigli contro Sarri alla Juventus – l’intervista a TMW Radio Intervistato da Tuttomercatoweb Radio, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, ha espresso pesanti perplessità sulla scelta di Maurizio Sarri come allenatore della Juventus. All’ex numero uno della dirigenza bianconera, che ha la memoria molto lunga, non sono scese proprio giù le parole pronunciate […] More

Sarri alla Juventus – Maradona Jr e Maradona non gradiscono - le rivelazioni del figlio del ‘Pibe de Oro’ : Le rivelazioni di Maradona Jr: ecco come il “Pibe de Oro” e suo figlio hanno reagito alla decisione di Sarri di diventare allenatore della Juventus L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato non poche polemiche: il tecnico napoletano ha deciso di dire addio al Chelsea per iniziare una nuova avventura in bianconero, lasciando di stucco tutti i tifosi partenopei. Tra coloro che non hanno gradito la decisione di ...

Sarri alla Juventus - la doccia gelata dell'ex Cannavaro : "Perché Napoli e Ancelotti ora partono davanti" : "Ora Carlo Ancelotti parte in vantaggio". Fabio Cannavaro è un ex di Napoli e Juventus e non ha pregiudizi di sorta, e alla Gazzetta dello Sport lancia una previsione che non farà troppo piacere ad Andrea Agnelli e a Maurizio Sarri: "Lasciamo perdere le questioni di tradimento, perché parliamo di pr

Juventus - con De Ligt e Rabiot Sarri cambierebbe il modulo e la formazione : Dopo aver scelto il nuovo allenatore adesso per la dirigenza della Juventus è tempo di scatenarsi sul mercato. In particolare Fabio Paratici è al lavoro su due fronti. Il ds bianconero sta trattando per arrivare ad Adrien Rabiot e Matthijs De Ligt. Questi due giocatori qualora dovessero sbarcare a Torino si inserirebbero in una rosa già molto forte e permetterebbero a Maurizio Sarri di avere una formazione anche più competitiva. Infatti, il ...

Mercato Juventus - colpo di scena : Sarri vuole un calciatore del Milan : Mercato Juventus – L’era di Maurizio Sarri alla Juventus è già iniziata. Aria di rivoluzione a Torino che dopo l’addio di Barzagli e i nuovi acquisti in arrivo sta per cambiare totalmente pelle rispetto alla Juve di Allegri (visto anche le possibili cessioni di Mandzukic e Khedira). Uno dei possibili partenti è Mattia Perin, che […] More

Calciomercato Juventus : Demiral possibile sorpresa per Sarri - sarebbe quasi ufficiale : In attesa di ufficializzare i grandi acquisti (su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rabiot, De Ligt e del 'sogno' Pogba), prosegue il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di giovani in grado di essere già pronti per rimanere nella rosa della Juventus. sarebbe già stato acquistato dal Genoa il centrale difensivo argentino Cristiano Romero, che dovrebbe rimanere un altro anno nella società ligure. Fra l'altro, in una recente ...

La nuova Juventus di Sarri riparte da uno tra Romero e Demiral : Il mercato della Juventus si fa sempre più interessante e coinvolgente. La società di via Galileo Ferraris dopo l'arrivo del tecnico toscano Maurizio Sarri cerca di puntare molto sui giovani. Una vera e propria corsa a due fra Cristian Romero e Merih Demiral verso la squadra bianconera. La Juventus ha l'esigenza di svecchiare il reparto difensivo, pertanto punta molto su giovani talenti. Saranno gli insegnamenti e l'affiancamento a Giorgio ...

Juventus : Sarri sogna Pogba - giocherebbe nel ruolo che fu di Hamsik nel suo Napoli : Dopo tanti anni di dominio in Italia, la Juventus ha scelto di voltare pagina. L'arrivo di Maurizio Sarri alla guida dei bianconeri si inquadra in una duplice direzione: quella di dare alla squadra una dimensione sufficiente per duellare con i migliori club d'Europa in maniera stabile e, soprattutto, di dare alla corazzata bianconera una forma che si traduca in una precisa identità e qualità di gioco. Tradotto in parole povere: gli si chiede di ...

Douglas Costa Juventus - futuro ancora in bilico : Sarri contatta il brasiliano : Douglas Costa Juventus – futuro ancora in bilico per Douglas Costa nonostante le parole spese nei suoi confronti da Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Come riportato da ‘Tuttosport’, l’esterno brasiliano sarà uno dei primi giocatori contattati dal nuovo allenatore bianconero: al centro del colloquio telefonico tra i due ci saranno temi di natura tecnica e tattica, ma […] More

Juventus - Maurizio Sarri è già il vice di Cristiano Ronaldo : il retroscena sull'incontro : Il primo gesto che un personaggio pubblico, di qualunque settore sia, fa quando arriva a dirigere un nuovo posto è simbolico. Rappresenta molto del suo carattere e soprattutto può già delineare quello che sarà la sua nuova avventura. E a guardare l' esordio di Maurizio Sarri in bianconero, con il pr

Juventus - nella lista dei possibili partenti di Sarri ci sarebbe anche Mandzukic : La Juventus è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Ovviamente, oltre alle entrate, Fabio Paratici sta pensando anche alle uscite. Infatti, alcuni giocatori non rientrerebbero più nei piani di Maurizio Sarri. La lista dei possibili partenti è abbastanza lunga e si comincia da Joao Cancelo, Mario Mandzukic, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Oltre a loro sono a rischio anche Juan Cuadrado, Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Dunque le ...