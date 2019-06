Ex Ilva, il 4 luglio vertice al Mise

Il 4è stato fissato un incontro tra il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Di Maio, e il management di ArcelorMittal. All'incontro, riferiscono fonti del ministero, sarà presente anche l'ad di Mittal Italia, Matthieu Jehl. "Non accetto ricatti,resti aperta, non hanno nulla da temere, le soluzioni si trovano" avrebbe detto Di Maio in una riunione con i suoi collaboratori dopo l'ipotesi di una possibile chiusura dello stabilimento exdi Taranto a settembre.(Di giovedì 27 giugno 2019)