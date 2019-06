Chieti | con la sua moto finisce contro un’auto | muore imprenditore di 37 anni

Chieti - arriva la condanna per il somalo che abusò di una 68enne : Lo scorso novembre, dopo essersi denudato e masturbato per strada, lo straniero raggiunse una spiaggia, dove costrinse una donna a terra per abusare sessualmente di lei. Ieri il processo per rito abbreviato, al termine del quale il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione Federico Garau ? Luoghi: Chieti