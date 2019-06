Bergeggi | malore in spiaggia dopo un bagno | muore un ragazzo di soli 35 anni

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Un giovane di trentacinqueè deceduto ieri sera, intorno alle ore 20.30, mentre si trovava su una delle spiagge di Punta del Capo, a, comune in provincia di Savona. La tragedia e la ricostruzione degli ultimi attimi di vita Doveva essere un momento di relax al termine di una lunga ed estenuante giornata di lavoro, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che ladi Punta del Capo si sarebbe di lì a poco trasformata in teatro di una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Si chiamava Maurizio Cordini, trentacinqueda poco compiuti ed una montagna di progetti da realizzare. Il trentacinquenne, originario di Millesimo, viveva da tempo a Savona con la sua compagna: nella stessa città,una lunga ricerca, era riuscito a trovare impiego in una ditta nel settore dei computer, dove lavorava da diversi. la sua vita è stata stroncata improvvisamente da un ...

sulsitodisimone : RT @Ossmeteobargone: Bergeggi, entra in acqua e accusa un malore: morto 30enne - Liguria Oggi - Ossmeteobargone : Bergeggi, entra in acqua e accusa un malore: morto 30enne - Liguria Oggi - MartinaMarilin : Non posso capire... Non posso comprendere. Benzi ?? Riposa in pace ?? -