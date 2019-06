quotidianodiragusa

(Di mercoledì 26 giugno 2019), Young Universities for the Future of Europe, è una delle 17 alleanze dieuropee scelte dalla Commissione Europea

sole24ore : La prima pagina del @sole24ore del #26giugno. #Tav via alla gara per il tracciato in #Italia. #Fisco le frodi… - mezza_parola : #news UNIVERSITA’: AL VIA IL PROGETTO EUROPEO YUFE, C’E’ ANCHE TOR VERGATA di Newsicilia - quotidianodirg : Università: al via il progetto europeo Yufe, c'e' anche Tor Vergata -