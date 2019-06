Tiro con l’arco | European Games 2019 | Toja Ellison la spunta su Avdeeva e regala alla

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Si è chiuso con il successo della slovenail tabellone individuale femminile di compound nella sesta e penultima giornata di gare dicon l’arco aglidi Minsk. Grandissimo spettacolo ed equilibrio fino all’ultima freccia hanno caratterizzato un atto conclusivo tra la campionessa iridata Nataliae la slovenache si è deciso solo allo shoot-off in favore di quest’ultima per 10-8. La 25enne di Lubiana conquista così la prima medaglia d’oro in un grande evento nella divisione compound sconfiggendo in finale unain stato di grazia dopo il recente trionfo ai Campionati Mondiali di ‘s-Hertogenbosch. Il percorso odierno disi è aperto quest’oggi dai quarti di finale con l’affermazione per 141-139 sull’estone Meeri-Marita Paas ed è proseguito con la bella vittoria per 145-143 ...

poliziadistato : Seconda medaglia d'argento??agli #EuropeanGames2019 di Minsk (Bielorussia) per la campionessa di tiro a volo delle… - poliziadistato : Ancora medaglie per gli atleti delle #Fiammeoro agli #EuropeanGames2019 di Minsk. Oro per #LucillaBoari nel Mixed T… - vitasportivait : #EuropeanGames | #Minsk2019 ???? Tiro a volo: più che positiva la prima giornata di qualificazioni nello skeet ????????… -