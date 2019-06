Porsche Cayenne Coupé - Arrivano gli accessori Exclusive Manufaktur

quattroruote

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il repartoè già pronto a offrire delle personalizzazioni dedicate alla. L'ultima nata della Casa tedesca punta alla sportività e alle prestazioni e i clienti potranno aggiungere ulteriori personalizzazioni per rendere unico il proprio esemplare.Le personalizzazioni. La vettura delle immagini ufficiali è equipaggiata con gruppi ottici anterori oscurati e fari posteriori trasparenti. Ai più attenti non sfuggiranno, inoltre, le maniglie delle portiere dipinte di nero lucido e i paraurti sono interamente verniciati nel colore della carrozzeria, mentre i cerchi in lega sfoggiano una finitura bicolore. L'abitacolo è rivestito con pellami color bianco e nero dalle cuciture rosse a contrasto, mentre volante, plancia e pannelli porta adottano inserti in fibra di carbonio.Da 340 a 550 CV. Laè stata presentata in due versioni: V6 3.0 da ...

