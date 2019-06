Migranti | nuovo mini sbarco a Lampedusa | arrivati 8 tunisini

Migranti : nuovo sbarco in Calabria - in 59 sulle coste joniche dalla Turchia : Erano a bordo di una barca a vela, che si è incagliata sugli scogli che proteggono la costa crotonese. Arrestate due persone di nazionalità ucraina: erano probabilmente gli scafisti

Migranti - i numeri smontano (di nuovo) la propaganda contro le Ong : Anche in base ai dati più aggiornati, quelli di giugno 2019, la presenza di Ong al largo non influisce sul numero di...

Il nuovo piano anti Migranti : "Ora controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Migranti - la procura di Agrigento apre un’inchiesta sul nuovo caso Sea Watch : La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul nuovo caso Sea Watch, l'imbarcazione della Ong tedesca che si trova da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane con 43 Migranti a bordo e senza la possibilità di poterli far sbarcare. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Continua a leggere

Migranti - Madonna contro il populismo : 'Stiamo sprofondando in un nuovo Medio Evo' : Madonna, in un'intervista rilasciata in esclusiva a Vanity Fair, sceglie di esporsi su un tema che, negli ultimi anni, è diventato di forte attualità per l'opinione pubblica internazionale: l'immigrazione. Si parla molto sia dei flussi che dall'Africa e dal Medio Oriente puntano verso l'Europa, ma anche di quelli che, ad esempio, da Sud si dirigono verso gli Stati Uniti d'America. C'è chi ritiene che si tratti di un fenomeno impossibile da ...

Migranti - sette morti in un nuovo naufragio : due sono bambini : In salvo 57 persone. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano dalla costa turca alla Grecia si è rovesciata a 2,5 miglia...

Migranti - nuovo sbarco fantasma in Sicilia : è il quarto in pochi giorni : Alessandra Benignetti Una ventina di Migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Piana Grande a Ribera in provincia di Agrigento. È il quarto sbarco fantasma in pochi giorni dopo quelli di Lampedusa e Crotone Hanno lasciato il peschereccio alla deriva con il motore ancora acceso e poi si sono tuffati nell’acqua cristallina della spiaggia di Piana Grande a Ribera, in provincia di Agrigento per raggiungere la terraferma. Così all’alba di ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 15 su un barchino : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati 15 Migranti, tra cui alcuni eritrei. Poco prima delle due di notte i Migranti, a bordo di una barchetta in legno, sono stati trainati in porto da un mezzo della Guardia costiera. Poche ore prima erano

Migranti - nuovo allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

Migranti in difficoltà a largo della Libia - nuovo appello delle Ong : Mauro Indelicato Sembra ripetersi il caso della scorsa settimana: su Alarm Phone viene segnalata la presenza di un'imbarcazione con a bordo Migranti in difficoltà e le ong premono sul governo per l'intervento Le condizioni meteo nel Mediterraneo centrale sono sempre più in via di miglioramento e questo fa prevedere, nel breve termine, un possibile aumento del numero delle partenze della Libia. Ed è di poche ore fa la notizia di un ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa : Erano su una piccola imbarcazione al largo dell'isola, raggiunti da una motovedetta della Finanza sono stati portati a terra

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati in 19 : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati 19 Migranti soccorsi a Ponente dalla Guardia di Finanza. Lo sbarco è ancora in corso. All'alba di oggi sono arrivati altri 5 Migranti, tutti uomini.

Nuovo sbarco a Lampedusa! 73 Migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

Migranti - nuovo barcone con 90 persone al largo della Libia. “Morta una bimba di 5 anni” : Un gommone con a bordo tra gli 80 e i 90 Migranti si trova in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l’allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, nessuno è ancora intervenuto per portare soccorso. È quanto denunciano le Ong rivolgendosi in particolare alla Marina Militare italiana che avr...