Letizia Battaglia | Mio marito non voleva lavorassi Cercava una mogliettina che

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Fin da bambina, non volevo accettare i pregiudizi. Allora l’ho pagata tanto, oggi posso fare quasi tutto quello che voglio, mi perdonano tutto, forse perché ho chiarito che non è una debolezza essere aperti, vivaci, con i capelli rosa: è una forza, la forza di decidere che la vita è sempre vivere, sperimentare”. Nel corso dei suoi 84 anni,ha sperimentato e vissuto tanto. La prima fotoreporter italiana, divenuta famosa in tutto il mondo grazie ai suoi scatti, è diventata protagonista di un film, Shooting the Mafia, che racconta il suo percorso lavorativo, cominciato a 40 anni. Vanity Fair l’ha incontrata per l’occasione, parlando con lei non solo della sua vita professionale, ma anche di quella privata.si è sposata all’età di 16 anni, ma non andò bene: ...

