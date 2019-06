huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il garage è la perfetta sintesi dell’american dream, ne incarna la quintessenza, e in quanto tale meriterebbe una fenomenologia a parte. Tutti gli americani o quasi ne possiedono uno a fianco all’abitazione, comunicante con la casa eppure universo a sé.Al suo interno si progettano idee, in alcuni casi si piangono le lacrime dell’insuccesso, in altri si partoriscono imperi così dominanti da rivoluzionare per sempre il nostro modo di concepire la contemporaneità e il suo ordine costituito., Amazon, Google, Hewlett-Packard (HP), Mattel, Disney, Harley Davidson, Lotus. Tutte e otto le multinazionali condividono unacomune: sono nate in un garage.Ed ecco allora che un anonimo box, da rimessa per macchine o utensili arrugginiti può trasformarsi in un cubo dalle pareti tappezzate di fantasia, un ascensore sociale a ...

HuffPostItalia : La storia di Apple? Creata da un’agenzia di PR - SharerUssharing : RT @RobertoBaracch2: #Foto #iPhoneXSMax #Apple / Per i #Follower che amano #Leggere #Libri #Classici / La #Anabasi di #Senofonte / LA PIÙ B… - AppleNews_it : RT @laurelworlds: La coraggiosa vera storia del più grande astronomo di tutti i tempi -